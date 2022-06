Egan Bernal confesó una de sus frustraciones y en redes aprovecharon para “darle palo”

Egan Bernal disfruta de la playa en Europa mientras entrena para regresar a competencias pronto Foto: Instagram @eganbernal

Egan Bernal cada vez se muestra más fuerte y con mejores disposiciones físicas tras el accidente que por poco le cuesta la vida en enero. Ahora desde Europa ultima detalles de lo que es su recuperación y su puesta a punto para poder volver a competir presumiblemente esta temporada con el Ineos Grenadiers, su equipo.

Sin embargo, no todo es trabajo, pues el cundinamarqués también aprovecha para relajarse y pasar buenos momentos por fuera de todo lo que tiene que ver con el ejercicio y la bicicleta, tal como lo demostró en su más reciente publicación en la que aparece sin camiseta y al parecer en la playa.

Allí dejó un mensaje muy particular, en el que además confiesa que no sabe nadar: “Aquí donde me ven, no se nadar”, dijo Bernal.

Egan Bernal dice que no sabe nadar. Pantallazo de Instagram

Muchos de sus seguidores han tomado el comentario con gracia, pues dan por hecho que al ser un deportista de alto rendimiento, sabe nadar, lo cual desmiente Egan con esta confesión. También en los comentarios no faltaron los seguidores que se han referido a sus posturas políticas, criticándolo y dejándole mensajes como “ni votar”, “ni de política”, “ni opinar”.

Puede leer: Mari Manotas habló sobre su separación y la relación que sostiene con su exesposo Alejandro Riaño

Egan no responde a estos mensajes, aunque hay que decir que son muchos quienes le han dejado comentarios al respecto. Todo tendría que ver a los continuos comentarios que ha hecho el deportista contra el candidato Gustavo Petro del Pacto Histórico a quien incluso, le recordó su época de cuando perteneció a la guerrilla del M-19, a la cual Egan catalogó de grupo terrorista.

También los múltiples comentarios en donde se le critica por su opinión política han llegado desde que anunció su férreo apoyo al excandidato Federico Gutiérrez del Equipo por Colombia quien finalmente no pasó a segunda vuelta como lo venían previendo las encuestas antes de la primera vuelta.

Dentro de la publicación también compararon a Egan con el reconocido influenciador ‘La Liendra’. El ganador del Tour de Francia y el Giro de Italia disfruta de lo que es su estadía en el viejo continente mientras espera el visto bueno del equipo para poder montarse en su bicicleta y competir en algunas carreras del calendario ciclístico de esta temporada.

Le puede interesar: Senador Liberal Fernando Velasco salió en defensa de Sofia Petro: “El país es como una olla a presión”

Pues por parte de los médicos que lo atendieron en Colombia, desde finales de mayo, tuvo el permiso para regresar a la normalidad deportiva. Sin embargo, para el equipo era muy prematura dicha posibilidad, por lo que han preferido ser cautos con la preparación del colombiano quien difícilmente podrá estar en alguna de las grandes vueltas este 2022.

Todo apunta a que Egan buscará estar en algunas carreras para tomar ritmo de competencia para en el 2023 volver a estar con su equipo disputando las pruebas más relevantes del mundo. Aún le queda ganar la Vuelta España para poder entrar al selecto grupo de pedalistas que han conseguido alzar los brazos en las tres grandes vueltas del ciclismo de ruta, pues hasta el momento empata con su compatriota Nairo Quintana quien también tiene un Giro de Italia y una Vuelta España en su palmarés.

SEGUIR LEYENDO: