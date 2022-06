Condenan al agresor de Ángela Ferro, la sobreviviente al ataque con hacha

Parra fue declarado culpable del delito de tentativa de feminicidio agravado por las lesiones que le causó en el cuello, rostro y otras partes del cuerpo de Ángela Ferro. Foto: Archivo Infoabe.

En las últimas horas se conoció que la jueza 22 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a Miguel Camilo Parra Niño por haber atacado con un hacha a su expareja el pasado 16 de octubre de 2020.

Luego de las evidencias presentadas, la jueza lo declaró culpable del delito de tentativa de feminicidio agravado por las lesiones que le causó en el cuello, rostro y otras partes del cuerpo de Ángela Ferro.

La decisión de la jueza se logró gracias a la evidencia fílmica junto a los testimonios con los que un fiscal de la Seccional Bogotá demostró cómo Parra pretendía asesinar a su expareja.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el ataque de Parra se dio después de que su expareja pusiera fin su relación, motivada por los múltiples episodios de violencia física y las constantes amenazas que soportó Ferro durante los ocho meses de convivencia con su agresor.

Durante el juicio, la Fiscalía señaló que el agresor actuó consciente de lo que hacía, al punto que el día del ataque llamó a su mamá y a una tía para que vieran a la víctima, para escapar, luego, con el hacha.

Parra, en su intento por evadir a las autoridades cambió su apariencia física y se ocultó en Fusagasugá (Cundinamarca), en donde fue capturado el 27 de octubre de 2020.

Ante la contundencia de las evidencias, la jueza ordenó su captura inmediata, que hicieron efectiva los investigadores del CTI de la Fiscalía en la sala de audiencias donde se adelantaba la diligencia.

Así fue el ataque

Los hechos se conocieron luego de que Óscar Salazar, amigo de la víctima, publicó en su cuenta de Facebook fotos que incriminaban a Miguel Parra como el presunto agresor de Ángela Ferro.

En entrevista con Infobae, Salazar comentó algunos detalles entre eso que antes de que sucediera el ataque Ferro ya le había comentado que se quería separar de Parra porque estaba tomando actitudes violentas que le generaban mucha desconfianza y temor.

En la madrugada del sábado 17 de octubre de 2020, Oscar Salazar recibió dos llamadas del celular de su amiga Ángela, cuando contestó recibió una noticia que le cayó como un baldado de agua fría.

“Como a las 2:45 de la mañana yo recibo una llamada y entre dormido la colgué, vuelven y me llaman a las 2:50 de la mañana y nuevamente colgué, pero a las 3:03 de la mañana yo contesto y vi que decía Ángela, contesté, era la voz de un hombre, era la voz del hijo de Ángela que me contesta atacado llorando y me dice: ‘Oscar por favor sálvame, salva a mi mamá, Miguel le pegó un hachazo en la cabeza a mi mamá’”, recuerda entre lágrimas el amigo de la víctima.

Oscar cuenta que despertó a su pareja, se alistaron y se dirigieron rápidamente a la casa de Ángela y Miguel. Dice que llegó a las 3:45 de la mañana y al estar en el lugar de los hechos encontró algo que no le pareció convencional.

“Cuando ingreso a la casa de Ángela, ingreso con mi pareja y en ese momento está entrando el papá de Ángela y la compañera sentimental del papá de Ángela, ingresamos y lo primero que encontramos es a la mamá y a la hermana de Miguel sentadas en una silla de la casa con dos o tres policías. Ahí vi la escena, las fotos que yo subí son de cuando vi toda esa casa llena de sangre, no me cabía en la cabeza”, le contó Salazar a Infobae.

