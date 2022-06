Los hermanos Galán le estarían coqueteando a Rodolfo Hernández

Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, junto con un grupo del Nuevo Liberalismo, se reunieron con el candidato presidencial en el norte de Bogotá.

Tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández han estado recibiendo apoyos de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. De igual forma, hay algunas casas políticas que todavía están decidiendo a cuál de los dos candidatos apoyar.

Una de las casas políticas que pasa por un momento crucial, en el que deberá tomar una postura definitiva, es la del Nuevo Liberalismo, encabezada por los hermanos Galán. Se ha conocido que la idea que ellos tienen es establecer conversaciones con ambos candidatos para buscar consensos antes de tomar una decisión definitiva, en las que abordarán cinco puntos que consideran esenciales para Colombia.

Pues bien, justamente Juan Manuel Galán, precandidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, reveló en su cuenta de Twitter que tanto él, como su hermano y miembros de su movimiento político estuvieron reunidos con Rodolfo Hernández:

“Acabamos de terminar la conversación del @NvLiberalismo con @ingrodolfohdez. Hoy a las 12 tendremos reunión con @petrogustavo. Con esos dos insumos finales, anunciaremos nuestra decisión de partido”.

Lo cierto es que como lo han manifestado los hermanos Galán, el Nuevo Liberalismo no quiere tomar una decisión apresurada, por lo que previo a la jornada de la primera vuelta electoral se anunció por medio de un comunicado que el Consejo Nacional del Partido se reunió “con el propósito de poner en marcha el proceso de análisis de la realidad política y social de cara a los resultados de las elecciones presidenciales en primera vuelta”.

Asimismo, dicha fuerza política invitó “a todos los líderes regionales, candidatos a las corporaciones públicas, militantes, activistas y amigos del Nuevo liberalismo a participar en esta conversación. Este proceso de análisis y reflexión será el insumo fundamental para presentar al país el derrotero que transitará el Nuevo Liberalismo a partir de mañana en la noche”.

En la misiva se lee también que la posición que se adopte será basada en los valores y principios del partido. “Nuestro propósito es catalizar y canalizar el sentir de los colombianos que exigen la defensa de las instituciones democráticas, demandan la lucha por el bienestar colectivo y se oponen a la corrupción, el crimen organizado y la distorsión, que se vio en estas elecciones, de la voluntad popular”.

Por ese motivo, Juan Manuel Galán adelanta reuniones por medio de videoconferencias con más de 500 militantes del partido para escuchar diferentes ideas y determinar a cuál de los dos candidatos deberá apoyar el Nuevo Liberalismo.

No obstante, mientras en el partido todavía no se deciden por cuál bando irse, hay algunas de sus figuras políticas que ya empiezan a tomar su propio rumbo independiente de la decisión de toda la colectividad. Es el caso de Mabel Lara, que por medio de una carta dirigida al representante legal del partido, Miguel Talero, anunció su decisión de apoyar la candidatura de Gustavo Petro.

“He recibido el llamado de una mujer negra, de región que, como yo, ha dado la lucha de manera democrática en las urnas y me ha invitado a acompañarla. Acojo el llamado de mi amiga Francia Márquez en este importante momento de la historia y le entrego mi voto para hacerlo”, se lee en dicha carta.

También, en su cuenta de Twitter, Lara publicó: “El Pacífico habló, el Caribe habló: NO MÁS este olvido. No se puede ser indiferente ante semejante realidad política y social. Votar en blanco no es una opción para mí en esta elección; por eso mi voto como mujer negra que viene de esa periferia se lo entrego a @FranciaMarquezM”.

Por otro lado, además de los hermanos Galán, el candidato Rodolfo Hernández también estuvo reunido con Sergio Fajardo desde las 10 de la mañana del jueves y al terminar ofrecieron declaraciones a los medios de comunicación:

“Nos sentamos a conversar, a discutir sobre nuestros programas de gobierno, a encontrar las coincidencias. Identificamos los temas que nos preocupan. Estamos conversando. Hasta el momento, ese es el primer paso”, indicó Fajardo.

También añadió que una de sus condiciones para sellar una unión con el ingeniero es que exista un programa claro y contundente a favor de las mujeres en caso de ser elegido:

“Un punto que es neurálgico es el tema de mujeres. Sin un proyecto de mujeres, no hay posibilidad de que podamos avanzar en Colombia. Rodolfo tiene la apertura mental y sobre eso estamos discutiendo y conversando. Vamos a seguir trabajando sin afán, pero con rigor”, declaró.

