Nuevo caso de abuso sexual se habría presentando en un colegio distrital en Bogotá

Colegio El Ensueño, Bogotá.

En las horas últimas horas en Bogotá se conoció una nueva denuncia de abuso sexual contra estudiantes de colegio, esta vez se registró en la institución educativa El Ensueño, una menor de edad acusó a un estudiante de agredirla sexualmente en un baño del colegio.

Los hechos se registraron en el barrio Madelena de Ciudad Bolívar, por medio de una publicación en redes sociales, donde la joven denunció que un alumno del grado noveno B abusó de ella dentro de la institución.

La Secretaría de Educación adelanta las acciones pertinentes ante este caso con varias mesas de apoyo a los estudiantes de la institución, además se están adoptando algunas medidas.

Por esta situación, estudiantes del colegio El Ensueño salieron a protestar.

“Ella se encontraba en el patio del colegio comiéndose una mandarina cuando él la coge del cuello y la mete al baño de hombres. Ahí empieza a tocarle todas sus partes íntimas, a besarla y a intentar penetrarla. Mi hermana le dice que pare, pero él no le hace caso; mi hermanita como puede le rasguña la cara y sale corriendo”, relató la hermana de la víctima.

Además, la familiar agregó que, “llega mi hermana a la casa a bañarse llorando incontroladamente, y le cuenta a mamá, le cuenta cómo pasaron los hechos”.

La mamá al conocer los hechos acudió al colegio, sin embargo obtuvo una actitud desfavorable por parte de un docente y de los directivos, que según indica, defendió al joven acosador.

“Llegamos al colegio en compañía de mi hermana mayor y nos damos la sorpresa de que los profesores están protegiendo al violador. Nos enfrentamos a ellos con mucha rabia y uno de ellos me coge del cabello y me jala. Luego también coge a mi hermana del cabello”, mencionó la denuncia de los familiares de la víctima.

De acuerdo con cifras del Sistema de Alertas Tempranas de la Secretaría Distrital de Educación indican que desde enero 2022 hasta finales de marzo del presente año, se han registrado 3.265 casos presuntos casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en colegios públicos de Bogotá.

“Estamos muy preocupados por los reportes que nos arrojan las alertas sobre violencia sexual a nuestros niños en los colegios del Distrito, de los 3.265 casos reportados estos 2 años, tenemos que 909 corresponde a hechos que presuntamente se cometieron contra menores de 10 años y 2.356 contra mayores de 10 hasta los 17 años. También el 74 % de los casos se presentan en contra de niñas”, aseguró el concejal Emel Rojas.

Jóvenes que habrían abusado sexualmente de una menor de 13 años en un colegio de Bogotá continúan en la institución

Una lamentable situación se ha venido presentando en una institución educativa de la localidad de Antonio Nariño, donde cuatro estudiantes del Colegio Jaime Pardo Leal, habrían abusado sexualmente de una menor de 13 años en dentro de la misma institución, la joven denunció que esta situación se venia presentado desde hace cuatro meses.

Pues ahora la madre de la menor abusada señaló que los agresores de la niña no han recibido ninguna sanción sino que por el contrario continúan estudiando en la institución. “No me dicen nada productivo, el ICBF me dicen que ellos como adolescentes tiene derecho al estudio, pero no podían seguir en el colegio por el daño que han hecho, eso me dieron a entender cuando hablé con dos orientadores, al colegio no le interesa”, indicó la madre la menor en un testimonio emitido por La W.

La madre de niña que resultó presuntamente agredida por los cuatro jóvenes, indicó que este tipo de actitudes resulta revictimizante para la menor: “Ellos me las subían al quinto piso, eso es desde hace 4 meses, ella me dice que son 4 jóvenes, yo solo quiero que se haga justicia, que el colegio haga algo, que uno se sienta seguro, pero la solución de ellos es que ellos son niños y tienen derecho, me dan a entender que mi hija no tiene derecho a nada, prácticamente no les importa, no siento el respaldo de los profesores y eso que ella está desde primaria ahí”.

