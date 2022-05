Video: Yailín, la más viral, sufrió un accidente en una de sus presentaciones

Yailín la más viral, estaría en planes con Anuel AA para tener a su primogénito. Tomada de Instagram @yailinlamasviralreal

Nuevamente Yailín, la más viral es tendencia luego de haber protagonizado un bochornoso escándalo en el que fue atacada por una de las asistentes a su gira de conciertos que realiza en los Estados Unidos, cuando la dominicana le pidió que se retirara del lugar por haber asistido con una peluca de color azul, muy similar al tono que utiliza la paisa Karol G. Es de recordar que en una de sus presentaciones, los organizadores enviaron un mensaje a través de las redes sociales en el que informaron de esta condición interpuesta por la cantante.

Durante su presentación en una discoteca de EE. UU., la intérprete de ‘Chivirika’ se encontraba arriba del escenario interpretando algunas de las canciones que ha lanzado y en uno de los desplazamientos al final de la tarima la máquina que se encarga de dispersar el confeti se encendió mientras ella se encontraba justo al lado. Al verse afectada, inmediatamente procedió a cubrir su rostro y retirarse del lugar, un tanto despeinada y conmocionada por lo ocurrido.

Sin embargo, la dominicana continuó con su show, en el que también se encontraba Anuel AA. Cabe destacar que la artista también fue duramente criticada recientemente por cuenta de una de sus presentaciones en las que al parecer el playback no le funcionó y sus notas desafinaban de tal manera que fue abucheada por los asistentes, que pedían a gritos a La Bichota.

Las reacciones de la artista fueron recopiladas por algunos portales de entretenimiento que se encargaron de replicar el contenido, en el que se observa cuando el cañón de confeti explota en su rostro. Ese fue el caso de ‘Rechismes’, en donde ya supera las 411.000 reproducciones y se acerca a los 10.000 ‘me gusta’ por parte de los internautas.

Entre los comentarios más destacados, que ya superan los 1.800, resaltan: “señales de universo mor, para que ya vaya dejando la lora”; “ay oye pero ya déjenla quieta, ya esto se está pasando al bullying”; “sólo Dios sabe quién apretó ese botón en el momento exacto”; “a esa pobre mujer le pasan muchas cosas”; “el técnico es amigo de Karol G”, “el karma es como tan buena gente de vez en cuando”, entre otros.

La artisa que estaba arriba del escenario fue impactada por el confeti que salió expulsado a presión e impactó en su rostro

Sumado a esto, se desató una polémica por cuenta de las declaraciones de una de las asistentes al show de la dominicana —que se ha vuelto viral, al igual que el nombre de la artista—, en el que la mujer asegura que no le permitieron ingresar al evento por cuenta de la peluca azul que llevaba, parte del atuendo que utilizó para aquella noche.

“A mí me acaban de sacar de Marbella Lounge por mi peluca, yo fui como fan a ver a Yailin y me dijeron que yo no podía estar ahí, que yo tenía que salir, porque la señorita Yailin dijo que ella no iba a cantar se había alguna mujer con peluca de este color, o sea azul. Digo yo, no sé si representando a Karol G. Yo pagando con mi dinero, voy a verla como fan y me sacaron por mi peluca… Es increíble”, expresó la seguidora de Yailín, la más viral.

