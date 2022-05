‘Masterchef Celebrity’: regresó el anhelado pin de inmunidad y María T se quedó con la ventaja

María T fue la sorpresa de la noche con una lasaña de pollo, en honor a Estiwar G quien le entregó su mercado y aparte la receta para que sacara lo mejor de su talento en la cocina. Tomada de Canal RCN.

Un nuevo ciclo en la competencia de ‘Masterchef Celebrity’ dio inicio el viernes 6 de mayo, en el que los participantes se enfrentaron de nuevo a la temida caja misteriosa. Sin embargo, el ingrediente principal en esta oportunidad fue la pechuga de pollo, un plato aparentemente sencillo para algunos, pero cuya preparación dependió de no dejar pasar su cocción para que no quedara seco.

La alegría de los cocineros era evidente con esta nueva etapa de la competencia. Así lo expresó Chicho, quien señaló que: “uno en este reto entra muy feliz, porque sabe que por mal que le vaya es que no va al atril”.

Otro de los que regresó a la cocina fue el chef, Christopher Carpentier, quien felicitó a Corozo y a María T por su regreso triunfal, pero, además, los invitó a que aprovecharan muy bien la oportunidad que se les dio para que demostraran su talento.

“Contento de verte Corozo, contento de verte María T, espero que esta experiencia, esta segunda oportunidad la utilicen muy bien porque hoy esa caja misteriosa está ayayay”, puntualizó el chef.

Varias curiosidades marcaron el inicio de este nuevo ciclo de la competencia en la cocina más famosa del mundo, pues el descubrimiento de los ingredientes que estaban en el interior se hizo después que los cocineros hicieran mercado en la despensa; allí hubo otra sorpresa, porque tuvieron tres minutos para elegir los ingredientes que complementarían sus recetas.

Antes de cerrarse las puertas, María T logró salir de la despensa en el último segundo y expresó: “Dios mío, casi me quedo allá metida (…) primera vez que me toca la despensa con tiempo limitado”.

Como Corozo no había experimentado esta nueva estrategia de la cocina, no tuvo en cuenta el tiempo de salida, motivo por el que quedó encerrado al interior de la despensa y debió elegir cuidadosamente la cantidad de ingredientes para su mercado, ya que por cada uno que conservó en el canasto, Claudia descontó minutos a su tiempo de preparación.

Corozo se quedó encerrado en la despensa. Tomada de Canal RCN.

“Ay no, pero ¡cómo me dejan aquí! … hombre, nadie me dijo nada, no se aprovechen de los nuevones como yo, yo no sabía que se cerraba”, expresó Corozo y debió elegir 12 ingredientes, por lo que la presentadora del reality decidió descontarle 10 minutos a su tiempo en la cocina, quedando con 35 minutos y no 45, como sí los tuvieron sus compañeros.

Pero con lo que no contaron los participantes fue que el mercado que hicieron no era precisamente para que ellos ejecutaran sus preparaciones, porque llegó el turno de descubrir la caja misteriosa y bajo esta se encontraba una foto de los cocineros a quienes debieron ceder sus ingredientes.

Ramiro Meneses entregó su mercado a Chicho; Manuela González lo cedió a Carlos Báez; Corozo, quien aparentemente estuvo en desventaja por su mercado, procedió a entregar sus ingredientes a Aida Morales; Carlos Báez pasó el canasto a Estiwar G; por su parte, Natalia Ramírez benefició a Corozo; Chicho le hizo mercado a Isabella Santiago.

Continuando con las cesiones, Aida Morales pasó su canasta a Aida Bossa; la única que logró conservar su mercado fue la actriz Cristina Campuzano; Isabella Santiago pasó sus ingredientes a Ramiro Meneses; María T entregó lo necesario para una excelente preparación a Manuela González; Tatán Mejía benefició a Natalia Ramírez; Aida Bossa mercó para Tatán Mejía y Estiwar G hizo mercado para María T.

Receta de lasaña en honor a Estiwar G en el reto de la caja misteriosa. Tomada de Canal RCN.

Los jurados solamente eligieron a cinco participantes, entre los que se encontraba María T. Ella presentó un plato llamado ‘Lasaña Estiwi’ en honor a Estiwar G, quien le entregó los ingredientes y la receta para que se luciera frente al jurado. Al final, logró quedarse con el primer lugar y el pin de inmunidad.

Maria T se llevó el pin de inmunidad y estará lista para las estrategias. Tomada de Canal RCN.

