El ahora congresista Agmeth Escaf arremetió de nuevo contra sus colegas actores

El hoy congresista reclama la falta de apoyo del gremio, cuando salió del Canal Caracol por temas contractuales. Tomada de Instagram @AgmethEscaf

El actor barranquillero se ganó una curul en la Cámara de Representante, el pasado 13 marzo, escaño que representará al departamento del Atlántico, respaldado por el Pacto Histórico. En su momento, aseguró que su bandera serán los derechos laborales, principalmente pretende acabar con los contratos por prestación de servicios. El electo congresista, llegó a su nuevo puesto respaldado por 143.779 votos.

Pero, todo este escenario, se ha visto inmerso en varios enfrentamientos y polémicas entre varios personajes de la farándula y puntualmente, contra Caracol Televisión. En un tweet Escaf manifestó:

“Algunos me consideran actor, otros no. Algunos creen que soy artista, otros lo ponen en duda. Eso en últimas no importa. Y aunque ha sido casi nulo el apoyo recibido de mi propio gremio desde que demandé a Caracol, no me rindo: voy a trabajar por sus derechos, queridos colegas”.

El hoy congresista se refiere a un proceso legal, que adelantó por varios años y que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, aparentemente la demanda se presentó por que Caracol Televisión se negó a cambiarle la modalidad del contrato, bajo prestación de servicios, para tener unas condiciones iguales a las de sus compañeros del canal. Al parecer, Caracol Televisión, se negó a la renovación de estos términos; de hecho, según se conoce, ante el pedido, la compañía procedió a cancelar el acuerdo sin justificarlo.

El fallo del tribunal determinó que el canal debía reconocerle todos los derechos labores, los cuales fueron vulnerados o negados temporalmente, además, se impuso una indemnización por daños y perjuicios, intereses de mora y otros conceptos. Al parecer, la cifra con la que el artista debía ser compensado, ronda los 2.200 millones de pesos.

La Sala de Casación Laboral, representada por la magistrada Clara Cecilia Dueñas, dictaminó que efectivamente el contrato fue interrumpido sin justa causa; por lo que el canal debe pagar por conceptos como: cesantías e intereses; sanción por el no pago de estas; prima de servicios; compensaciones de vacaciones; indemnización por despido sin justa causa; sanción por la no consignación de las cesantías en un fondo; mora por el no pago de salarios y prestaciones sociales; y devolución de aportes a seguridad social.

Además, el tribunal determinó que

“la mala fe en la conducta de la empresa para no pagar los derechos que, por mandato constitucional, le asistían al señor Agmeth Escaf, razón por la cual el canal fue condenado a pagar en favor de su demandante una alta suma de dinero, en razón de la gravedad de los hechos violatorios de las normas laborales en que incurrió”.

Tras la publicación en su cuenta de Twitter, Agmeth Escaf reafirmó su intención de representar a los colombianos:

“llegar al Congreso a enmudecer es lo que hacen muchos primíparos. Cobran sueldo por calentar silla y votar como les indican. No será mi caso. Yo voy a trabajar por los “sin derechos”, y allí son muchos los gremios que entran, no solo el artístico. En mí tienen a su representante”.

En dialogo con El Tiempo, el representante declaró que junto con el Pacto Histórico pretenderán adelantar una política que beneficie a las ‘Mipymes’, además, se comprometió a trabajar para que los servicios públicos sean dignos, “la mayoría de los municipios carecen de acueducto, alcantarillado y agua potable. La energía eléctrica, además, es un servicio muy costoso y muchas veces impagable para los hogares atlanticenses. Si por algo toca empezar, es por ahí. Un departamento con el Río Magdalena y sin agua es un despropósito”.

