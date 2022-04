“No se deje picar la lengua”: el consejo que recibió el comandante del Ejército general Edaurdo Zapateiro, de un candidato presidencial

Candidato presidencial aconseja al General Eduardo Zapateiro tras polémica con Gustavo Petro. (Colprensa - Álvaro Tavera).

La reacción del general Eduardo Zapateiro al comentario realizado por el candidato Gustavo Petro en las redes sociales sigue generando polémica y comentarios en las redes sociales. Varios frentes políticos se han manifestado con respecto a lo sucedido, alguno a favor del comandante del Ejército Nacional y otros aseguran que violó la Constitución al realizar una participación política. Ahora el candidato presidencial, John Milton Rodríguez se refirió a estos hechos.

El pasado 23 de abril publicó un video en el que se refirió a las palabras de Gustavo Petro y envió un mensaje de aliento para el general Zapateiro. “no se vuelva dejar picar la lengua del camarada de politiqueros, corruptos y narcotraficantes. Usted siga para adelante, los colombianos sabemos quién le sirve a la patria y quiénes se han servido siempre de la patria, abusando de la confianza de los colombianos”.

Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que un día después volvió a referirse a la polémica y a través de un trino aprovechó para enviarle un consejo al general Zapateiro. “#UnaPalabraParaZapateiro Siga adelante defendiendo la patria y no se desgaste más con el camarada de los corruptos, politiqueros y narcotraficantes”.

Trino de John Milton Rodríguez sobre el comandante Zapateiro

Rodríguez no es el único candidato que se ha manifestado a favor del general Eduardo Zapateiro, ya que Federico Gutiérrez, aspirante a la presidencia por la coalición Equipo por Colombia, también se refirió a lo dicho por el comandante del Ejército y salió en su defensa.

“A mi si me impresiona que indigne más un trino de un militar, que las decenas de policías y soldados que han sido asesinados en la última semana. La doble moral de algunos sectores políticos del país es impresionante. ¡Ya ni pena les da! Apoyo a nuestras fuerzas militares”, aseguró el candidato Federico Gutiérrez en sus redes sociales.

Sobre este último mensaje, Gustavo Petro le respondió al candidato del Equipo por Colombia en sus redes sociales. “A ver, le explicare candidato; existe una Constitución y el presidente jura respetarla. Entonces si la Constitución ordena que la fuerza pública no sea deliberante y no participe del debate electoral, el presidente debe hacer respetar ese mandato. ¡Respete la Constitución!”.

Respuesta de Gustavo Petro a Federico Gutiérrez

El candidato Enrique Gómez también se mostró a favor del comandante del Ejército Nacional y en Twitter aseguró que, “#ZapateiroDebe recibir todo el respaldo institucional y civil. A las FFMM no las podemos seguir dejando solas mientras se adelanta la estrategia de desprestigio que acostumbran los socialistas. Solo basta ver el caso Chile.

Sergio Fajardo, candidato por la coalición Centro Esperanza, mostró su apoyo al candidato Gustavo Petro y señaló que lo dicho por el general Zapateiro es inaceptable. “Petro ha sido uno de mis más fuertes contradictores y he sido blanco de sus ataques, pero las palabras del Gr. Zapateiro son inaceptables. No solo se normalizó la participación en política de funcionarios del Gobierno, sino que se politizaron las FFAA. ¡Ese no es el camino!”.

El también candidato presidencial, Rodolfo Hernández, pidió al Gobierno Nacional aclarar la situación con respecto a los mensajes publicados por Zapateiro en sus redes sociales en contra del candidato presidencial Gustavo Petro. “Es hora de que el gobierno aclare si el general #Zapateiro habla por todas las #FFMM cuando toma posición política electoral, o solo lo hace a cuenta propia abusando del poder que le da su uniforme”.

