Inician los octavos de final de la Copa Colombia con Cali, Millonarios y Nacional entre los participantes

MANIZALES. 16 de febrero de 2021. Once Caldas perdió 0-1 con Atlético Nacional en el estadio Palogrande de Manizales, en juego válido por la séptima fecha de la Liga BetPlay 2021. (Cortesía Dimayor)

Este miércoles 20 de abril, la Liga BetPlay tendrá una pausa para darle cabida a los partidos de la cuarta fase de la Copa BetPlay Dimayor. En esta etapa del torneo se unieron los equipos que jugaron o están en competencia en los torneos internacionales de Conmebol y uno de los mejores clasificados en la reclasificación.

El partido más destacado será entre Atlético Nacional y Once Caldas, finalistas en la edición 2018 que fue ganada por el equipo ‘verdolaga’, y los dos únicos equipos que ganaron la Copa Libertadores en Colombia. Otro de los encuentros que han levantado expectativa ha sido el de Deportivo Cali vs Fortaleza por el cruce de mensajes en Twitter entre los clubes. Otros de los grandes clubes del país que se medirán serán Junior FC vs Independiente Santa Fe, quien avanzó desde la tercera fase del campeonato tras derrotar a Deportivo Pasto. Para este encuentro se habilitó el ingreso de la hinchada visitante, por lo que se estima la presencia de al menos 150 cardenales en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El partido que iniciará la jornada será el de Independiente Medellín vs Tigres, el cual fue reprogramado para las 3:00 de la tarde y evitar de esa manera que la barra del equipo ‘poderoso’ se crucen con los de Atlético Nacional que jugarán a las 8:15 en el mismo estadio. la mesa de seguridad, comodidad y convivencia, articulada con la Policia Metropolitana, dispondrán de 1.200 uniformados para ambos compromisos en los que se dejó claro a su vez que para el choque poderoso se habilitaron solamente las tribunas norte y occidental, mientras para el encuentro de fondo se tendrá disponibilidad de aforo completo.

Mientras que el último partido de ida de esta fase será entre Millonarios vs Jaguares de Córdoba en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el jueves 21 de abril. Este encuentro será televisado por Win +. Alberto Gamero tendrá la ausencia de Stiven Vega, Elvis Perlaza y Andrés Felipe Román, todos por lesión.

La vuelta de estos compromisos se disputará el 11 de mayo. En lo que respecta a la fase de cuartos de final, el ganador de la llave 1 se medirá frente al de la llave 2; del mismo modo sucederá con las llaves 3 y 4; así como 5 y 6, y 7 y 8, de cara al camino por el título que además otorga un cupo a la Copa Libertadores del 2023.

Programación completa de la cuarta fase de la Copa Colombia

20 de abril

Independiente Medellín vs Tigres FC

Hora: 3:00 pm

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win

América de Cali vs Unión Magdalena

Hora: 3:30 PM

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+

La Equidad vs Atlético Bucaramanga

Hora: 4:00 PM

Estadio: Metropolitano de Techo

Junior FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 6:00 PM

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+

Deportes Tolima vs Deportivo Pereira

Hora: 7:30 PM

Estadio: Manuel Murillo Toro

Atlético Nacional vs Once Caldas DAF

Hora: 8:15 pm

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

Deportivo Cali vs Fortaleza CEIF

Hora: 8:15 PM

Estadio: Deportivo Cali

21 de abril

Millonarios FC vs Jaguares FC

Hora: 8:00 PM

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

SIGA LEYENDO: