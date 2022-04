El SOAT es el seguro con el que más fraude se comete en Colombia

Según a Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), el gremio de las compañías de seguros, el tipo de seguro con el que se intentaron más fraudes fue el obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), con 5.622 casos. También se identificaron 533 casos de fraude en seguros de vehículos —los que cubren la desaparición o el robo de sus partes—.

Los seguros existen para proteger a quien lo compra, a sus cosas o a quienes lo rodean de un evento inesperado: un gasto médico o funerario, reparar o reponer un objeto que se dañó o fue robado, pagar un sueldo en caso de no poder trabajar por un tiempo o definitivamente, y varias cosas más.

Parte del negocio de los seguros depende de la buena fe de alguien que ofrece un servicio legal y alguien que lo compra para usarlo. El fraude perjudica esa cadena, pero en el último semestre de 2021 ocurrieron 9.916 casos. Las regiones del país en las que más se registran son Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico.

Según a Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), el gremio de las compañías de seguros, el tipo de seguro con el que se intentaron más fraudes fue el obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), con 5.622 casos. También se identificaron 533 casos de fraude en seguros de vehículos —los que cubren la desaparición o el robo de sus partes—.

En los casos de pólizas del SOAT, el 37 % de fraudes fueron casos de acreditación prestada, es decir, alguien se accidentó con un vehículo que no estaba asegurado y trató de cubrir los gastos con el seguro de otro carro, camión o motocicleta. Este tipo de fraude es cometido por los propios usuarios del seguro, pero no es el único.

En otras ocasiones, se cobró a la aseguradora un procedimiento médico que la víctima nunca recibió o ni siquiera necesitaba; especialmente materiales para manejo de fracturas. Estos fraudes representaron un 23 % del total y son cometidos por los prestadores de los servicios, como las empresas de ambulancias y las IPS. Los fraudes cometidos por estas entidades representaron un total del 71 % de desfalcos con los SOAT, mientras los asegurados cometieron un 15 %.

Según Fasecolda, también ocurre que algunas personas inescrupulosas ofrecen pólizas falsas con descuentos insólitos, por encima del 30 % del valor convencional. La víctima de la estafa sale a manejar con la confianza de que está protegida, pero podría desengañarse en el peor momento.

Además de dinero, los incautos también entregan datos personales sensibles y pueden ser víctimas de otros delitos financieros o suplantaciones de identidad. Por ese motivo, el gremio asegurador recomienda estar alerta.

Algunas recomendaciones para no caer en estafas incluyen: desconfiar de los altos descuentos en pólizas, no enviar documentos o datos personales a través de redes sociales o WhatsApp, no consignar a cuentas de personas naturales y verificar la identidad del vendedor ante la compañía de seguros. Puede hacer esto último desde el Sistema Único de Consulta de Intermediarios de Seguros (SUCIS).

La balanza se inclina hacia el otro lado en el caso de los seguros de automóviles. En esos casos, los asegurados cometieron el 78 % de los fraudes contra las compañías de seguros.

El 49 % de los casos de fraude correspondió a siniestros oportunistas. Por ejemplo, un usuario descubre que le robaron un espejo y espera que la aseguradora cambie los dos, además de que cambie un farol descompuesto y arregle un rayón en la puerta del vehículo. Algunas personas también mienten para que se les reponga por un daño o robo que nunca ocurrió.

Por otro lado, cerca de 7,1 millones de vehículos no cuentan con ningún SOAT. El gremio destacó que de los 16 millones de vehículos que hay en el país, 10,1 millones son motocicletas. Hasta septiembre del 2021, tan solo 8,9 millones de automotores estaban cubiertos con el seguro.

