Estas son las peticiones que alias ‘Otoniel’ solicitó tras conocer su extradición a Estados Unidos

La captura de 'Otoniel' fue el golpe certero al Clan del Golfo

Son 10 los requerimientos que el capo y ex líder del Clan del Golfo elevó a las autoridades en horas previas a su traslado a territorio norteamericano, siendo algunas de ellas inéditas en este tipo de gestiones.

De acuerdo con informe especial publicado por el canal NOTICIAS RCN, ‘Otoniel’ habría exigido tener relaciones sexuales con su pareja en centros de reclusión de Estados Unidos, entre otras peticiones fuera de lo común.

Otra es ser visitado por familia, esposa e hijos, además de que cuenten con visado para ingresar a territorio norteamericano, y acceder sin restricciones a visitas penitenciarias con él.

El informativo señaló que alias ‘Otoniel’ solicita no permanecer aislado de la población carcelaria de la que formará parte; esto, en parte, es una solicitud más extensa y es que se le permita que su pena privativa de la libertad no exceda los tiempos necesarios para que él pueda adaptarse a la sociedad.

Otra solicitud está relacionada con el respeto a sus Derechos Humanos: pide no ser sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y se le evite confinamiento, el cual podría afectar su psique mientras se encuentre en territorio norteamericano.

Aclaró, además, que no pide ser tratado de manera desigual por su nacionalidad y contar con el tiempo suficiente para mantener conversaciones con sus abogados con el fin de preparar los argumentos legales de su defensa ante los jueces de dicho país.

Por último, de acuerdo con NOTICIAS RCN, alias ‘Otoniel’ demandó no ser extraditado a otro país diferente a Estados Unidos, sin consentimiento expreso así como del gobierno colombiano. En ese orden de ideas, pidió no ser confinado en las Unidades de Vivienda de Seguridad, lo cual concordaría con su pedido de no ser aislado de los otros presidiarios con los que compartiría en prisiones norteamericanas.

Las solicitudes de alias ‘Otoniel’ coinciden con una carta enviada a las víctimas de Urabá agrupadas en el movimiento ‘Somos Génesis’ en la que les asegura que “se está escenificando un plan para llevarse la verdad” a Estados Unidos.

El documento, que se extiende cinco páginas, fue revelado este 10 de abril por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y en este se evidencia la intención del criminal de impedir su extradición al país norteamericano.

El criminal indicó que su extradición solo debe realizarse hasta que él termine de declarar en el país sobre los hechos relacionados con el conflicto y se someta a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Otoniel asegura que está comprometido con la reparación de las víctimas desde hace un tiempo, pues desde el 2014 ha buscado llegar a acuerdos con los gobiernos de turno para desmovilizarse. En este sentido, aprovechó la carta para asumir su responsabilidad como victimario y agradecer a las víctimas por escucharlo.

De igual forma, señaló que no solo él y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo, que era la organización que comandaba, tienen responsabilidad en el conflicto. Dijo que es necesario que las élites políticas y económicas asuman lo que les corresponde en asuntos como el fomento del paramilitarismo y la “eliminación del otro” con miras a “perpetuarse en el poder”.

Según Otoniel, son esas élites los que buscan extraditarlo. Asegura que fue justo después de que comenzó a hablar del general (r) Leonardo Barrero, excomandante de las Fuerzas Militares, y sus nexos con el Bloque Centauros de las AUC (según el exjefe paramilitar).

Por esta serie de hitos, Otoniel también mencionó en la carta que solicitará al presidente Iván Duque que “no actúe con ánimo de venganza”, sino que lo haga con sentido patrio y como estadista. Pedirá que el mandatario se acoja a las peticiones de organizaciones de víctimas que aseguran que es importante que Otoniel responda ante la justicia colombiana antes que ante la estadounidense, que lo solicitan por terrorismo y narcotráfico.

