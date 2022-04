Este miércoles comienza una nueva OPA del grupo Gilinski por Sura

Jaime Gilinski. Foto: Cortesía Semana

En las últimas horas se ha hecho oficial la apertura de las terceras Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) que el Grupo Gilinski ha dispuesto para la obtención de títulos de los grupos Sura y Nutresa, de los cuales ya poseen el 31,5% y el 30,8%, respectivamente. El objetivo de los Gilinski, especialmente de Jaime, es conquistar a los accionistas que, durante un buen tiempo, han estado reacios a conversar sobre la venta. En el caso de Sura, se pretende un adición de títulos entre los 5,2& y los 6,5%; por el lado de Nutresa, van del 9,6% al 12%. Podrían modificar cualquiera de los topes en caso de que logren hacerse con las acciones más apetecidas.

Las nuevas OPA por las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) irán desde este miércoles hasta el día 25 de abril, un periodo de 12 días hábiles que, de acuerdo con las condiciones de la operación podrían prorrogarse por otros 18 días hábiles. Según una nota publicada por Portafolio, Gilinski estaría dispuesto a pagar US $12, 58 por especie en lo referente a las acciones de Nutresa, y cerca de US $9,88 en Sura. " En el caso de Nutresa, se podrían liberar los mínimos o máximos a comprar dependiendo si les quieren vender menos del mínimo o más del máximo. Para el caso de Sura no se moverá el máximo a comprar, por lo que habría prorrateo si les ofrecen más acciones de las que buscan” reseña el diario.

Un dato interesante, señala Diego Vargas Riaño para El Colombiano, es que si se compara con el precio que estas acciones tenían antes de la primera OPA (el 10 de noviembre), la prima que ofrece Gilinski por cada título de Sura es de 73,5%, y en Nutresa es de 115,4%, teniendo en cuenta que para la fecha en cuestión los títulos de esas compañías terminaron a $21.200 y $21.740, respectivamente. A hoy, continúa, las fracciones de la holding de alimentos y las de la compañía de gestión de inversiones han ganado más de 60% luego de la primera oferta de Gilinski. Teniendo en cuenta que ayer el título de Sura cerró a $35.990 y el de Nutresa a $47.180, se observa un crecimiento de 69,7% y 117%, respectivamente, frente al comportamiento del 10 de noviembre.

Lo que buscaría el empresario, lo que sería su mayor interés, es quedar como el mayor accionista de Nutresa, mientras que en Sura lo que quiere lograr es consolidarse como el principal accionista individual. La apuesta estaría en convencer a los accionistas minoritarios, a los que no les habría seducido su propuesta previa y tienen una participación importante en la empresa. Tras su llegada a las juntas directivas de las dos compañías, retoma Vargas Riaño, los nuevos socios, en cabeza de Jaime Gilinski, aseguraron que quieren contribuir con su experiencia y portafolio y particularmente en Sura sugieren reducir la deuda e incrementar los dividendos, mientras que en Nutresa valoran las oportunidades para seguir creciendo.

Portafolio cita a Daniela Triana, especialista en renta variable, para hablar acerca de que las dos operaciones serán lentas, pues las dos OPA iniciales no tuvieron la suficiente acogida. No hay muchos accionistas y posiblemente las empresas del GEA no estarían dispuestos a vender. El martes, Nutresa se valorizó en la BVC y es seguro que las acciones se coticen. La especialista considera, reseña el diario, que en el Grupo Sura puede haber un mayor número de accionistas dispuestos a vender pues sería improbable una cuarta opa, a menos que el Grupo Gilinski quiera que el GEA venda, así sea a un precio muy superior.

Durante esta tercera OPA, Gilinski tendrá la posibilidad de ampliar el período de aceptaciones hasta el 19 de mayo y el pago de las acciones se hará con la TRM del día que la Bolsa de Valores adjudique la compra.





SEGUIR LEYENDO: