“Presidente César Gaviria le pido una cita”: Roy Barreras intentará unir al Pacto Histórico y al Partido Liberal

Luego de que el expresidente César Gaviria, también director del Partido Liberal, anunció que ya no hará alianzas con el Pacto Histórico, el senador elector de esa coalición, Roy Barreras, dio a conocer que pedirá una cita con él para restablecer las relaciones para la primera vuelta presidencial.

Así lo dijo el congresista durante la mañana de este jueves 24 de marzo en una rueda de prensa, a la que asistió la candidata vicepresidencial Francia Márquez y toda la bancada legislativa del Pacto Histórico. Gustavo Petro, candidato presidencial, estuvo para la foto, pero luego se fue.

En su anuncio, Barreras se excusó por las críticas que le envió este miércoles Francia Márquez, razón por la que el jefe de los liberales se desligó de unirse a Petro en las elecciones presidenciales.

“A César Gaviria hay que respetarlo. Los acuerdos se hacen con los diferentes. Toda la mano tendida y empezamos a crear puentes. Presidente Gaviria le pido una cita”, aseguró el dirigente político.

Sin embargo, aunque Barreras de alguna forma regañó a la lideresa social por sus cuestionamientos a Gaviria, durante la rueda de prensa aseguró que a “Francia Márquez hay que amarla porque ella representa a los más vulnerables”, expresó el senador, a su vez que dijo:

Ahora, tras este anuncio, se espera que el congresista del petrismo se reúna en los próximos días con Gaviria para subsanar los lazos que se rompieron tras las declaraciones de Márquez, que el mismo Roy Barreras desvirtuó horas atrás.

“Nunca he negado de trabajar con el Partido Liberal. Eso nunca lo hemos dicho. Siempre dijimos que el Partido Liberal como tal hoy toda la apertura para avanzar. Otra cosa que dije es el problema con César Gaviria como persona. Dije que él representa el neoliberalismo, más de lo mismo y este país quiere un cambio”, afirmó la candidata vicepresidencial del Pacto Histórico este miércoles 23 de marzo cuando se oficializó como aspirante en esa designación.

Declaración que no cayó para nada bien en el jefe del Partido Liberal, que respondió por medio de un comunicado indicando que el diálogo con el Pacto Histórico es “inviable” y dio por “terminadas” las conversaciones con esa plataforma de izquierda y centroizquierda.

“Las declaraciones groseras, falsas y malintencionadas que hizo la señora Francia Márquez, candidata a la Vicepresidencia del Pacto, en presencia del candidato Gustavo Petro, constituyen una oferta inaceptable. Y hacen inviable cualquier diálogo con ese sector político. (...) Es la segunda vez que en días recientes la señora Márquez se expresa en esos términos y le comunique al candidato que eso no se podía repetir. Al parecer no les importaron mis manifestaciones” señaló el expresidente Gaviria”, expresó Gaviria.

Tras dicho encontrón, a su manera, el senador Barreras indicó que los señalamientos contra el expresidente Gaviria son un “error”, e hizo alusión a la falta de experiencia que tendría Francia Márquez para “construir unidad” con distintos sectores políticos de Colombia.

Ante las reacciones que su mensaje provocó entre sus seguidores en Twitter, Roy Barreras abrió un hilo en el que criticó la improvisación en la construcción de alianzas políticas así como aprovechó para elaborar lo que debe ser la estrategia de campaña del Pacto Histórico para los siguientes meses.

“Muy difícil así. En relaciones de este nivel no se puede improvisar. Aplausos de la galería emocionada . Puertas cerradas para construir gobernabilidad. Dilapidar los esfuerzos hechos para sumar y ganar en primera vuelta no es buena idea. Aún ganando, hay que gobernar!”, expresó.

Francia Márquez también le respondió y, en diálogo con la emisora La FM, aseguró que se mantiene en su férrea decisión y aseguró que quien está equivocado es Roy Barreras. “Seguramente es un error para él, pero yo no he dicho nada que este país no sepa”, afirmó.

