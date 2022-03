Ex trabajadora del Hospital Universitario de Santander denunció acoso laboral y sexual

El acoso comenzó en agosto de 2019 cuando su relación inició con una amistad pero, el implicado comenzó a persuadirla con otras intenciones e intimidarla con mantenerla en su cargo si accedía a algo más que una relación laboral. Foto: hus.gov.co

El 24 de febrero de 2022, Tatiana Mejía, ex trabajadora del área de ginecología del Hospital Universitario de Santander (HUS), denunció ante la Fiscalía General de la Nación que fue presuntamente acosada sexualmente y laboralmente por parte del asesor del gerente de la entidad, Wladimir Rojas Martinez.

La víctima explicó al diario local, Vanguardia, que el acoso comenzó en agosto de 2019 cuando su relación inició con una amistad pero, el implicado cuando ella pasó a la Subgerencia de Mujer e Infancia, donde ejecutaba labores administrativas, comenzó a persuadirla con otras intenciones e intimidarla con mantenerla en su cargo si accedía a algo más que una relación laboral.

“Cuando llegué allí la cosa empieza a ser más hostigante, pero yo intento manejar por miedo a perder mi trabajo. Siempre rechacé comentarios, insinuaciones, ofrecimientos y acercamientos”. expresó Tatiana.

Con el paso del tiempo la relación era estrecha porque habían establecido una amistad cercana, a lo que la víctima decidió alejarse creyendo que sería la mejor opción para seguir conservando su puesto.

“Al yo cortar el vínculo comienza a acosarme laboralmente, y eso desató que hiciera la denuncia, dentro de esa confianza que había, me decía pórtese bien, por su estabilidad laboral, si estudia conmigo, le iría bien, comentarios acerca de mi vida personal, sobre mi apariencia”, relató la mujer.

Sin embargo, esta decisión hizo empeorar el panorama pues Mejía contó que, “entraba a mi oficina a tomar fotos y si no estaba me decía que en dónde estaba, que si ya no trabajaba ahí, que me acordara que se cargo lo habían creado para mí y no estaba siendo efectiva. Además le tomaba fotos a mi escritorio, hostigaba a mis compañeros, con ellos lograba obtener mi ubicación exacta”.

Tatiana considera que todo “estalló” cuando expone su caso en una respuesta a una publicación que hizo el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado en su cuenta de Twitter, refiriéndose al escándalo que salpicó a la Liga de Atletismo de Santander.

Por su parte, el Hospital emitió un comunicado que reveló el diario local, señala que “a la fecha, salvo reseñas hechas en los medios de comunicación, no tiene conocimiento alguno de denuncias o investigaciones que adelante la Fiscalía General de la Nación, ni ha recibido requerimiento alguno de este ente de control respecto a conductas relacionadas con acoso sexual en la entidad”.

“La E.S.E. Hospital Universitario de Santander hace saber que no obstante que la situación por la que se indaga corresponde a presuntos hechos entre particulares, siendo respetuosos del derecho de defensa, presunción de inocencia y debido proceso, rechaza cualquier acción que genere violencia contra la mujer o que atenten contra los derechos y libertad sexuales, pues tales acciones transgreden los principios y valores de la institución que promueven la prevención de todo tipo de violencia basada en género”, concluyó el Hospital.

Tras esta denuncia, el HUS abrió investigación y el caso está en la oficina de control interno disciplinario para verificar estos testimonios y pruebas que reposan en la Fiscalía.

CÓMO DENUNCIAR CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO O VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Línea 155: línea nacional con atención las 24 horas. La comunicación puede hacerse desde teléfono fijo o celular.

Línea 122 para interponer denuncias ante la Fiscalía General de la Nación

Línea Purpura Bogotá: 01 8000 11 21 37 atiende a las mujeres en Bogotá

En WhatsApp: 300 755 1846.

Agencia Mujer en Medellín: Línea 123 (24 horas).

Línea de Atención Psicojurídica para mujeres víctimas o en riesgo de violencia: 385 55 51

WhatsApp: 3214677071 o 30053192872

Correo electrónico: atencionviolencias.mujeres@medellin.gov.co

