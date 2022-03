Abogado de Santiago Uribe perdió pleito por supuesta filtración de información en caso 12 apóstoles

A Santiago Uribe se le acusa de haber fundado el grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles, en el norte de Antioquia.

Jaime Granados, el defensor del ganadero Santiago Uribe Vélez en el caso del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, perdió un pleito judicial contra el abogado de las víctimas, Daniel Ernesto Prado, a quien Granados había acusado de filtrar información confidencial con fines electorales.

Según la acusación de Granados, Prado también era abogado personal del entonces y hoy candidato presidencial Gustavo Petro. Entonces, antes de la segunda vuelta presidencial de 2018, era del mejor interés de su otro cliente que se filtraran las declaraciones de un grupo de exempleados de la Hacienda La Carolina, en el municipio de Yarumal.

En las versiones entregadas por estas personas, un visitante frecuente de la finca era el señor Alberto Osorio Rojas, quien también es señalado de integrar el grupo paramilitar. Además, aseguraron que trabajaron para el señor Uribe por más de diez años.

Esas declaraciones confidenciales, a juicio de Granados, pudieron afectar la decisión de los electores. No obstante, eso no pasó —el ganador de las elecciones fue Iván Duque— y no había pruebas para asegurar que Prado había sido responsable de la filtración.

Incluso, como informó el diario El Espectador, el senador y candidato perdedor declaró a favor de su abogado, con quien aseguró tener una relación estrictamente profesional. Entonces, la jueza de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial falló a favor de Prado en primera instancia.

Granados apeló la decisión y el magistrado Alfonso Cajiao, de la Comisión Nacional de Disciplina, tomó el caso. Llegó a la misma conclusión de la otra magistrada.

Parte del veredicto del juez Cajiao dice:

Volvemos al símil del rompecabezas, cuando unimos todos esos hechos indicantes, no surge para la Comisión la figura del disciplinado Daniel Ernesto Prado Albarracín, como que sea la persona que haya tenido que ver con la infracción que se investiga.

Aunque el abogado Granados no esté de acuerdo con la decisión, no podrá hacer nada al respecto: contra la decisión del juez nacional no procede ningún recurso.

El caso de Los 12 Apóstoles

A Santiago Uribe se le acusa de haber fundado el grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles, en el norte de Antioquia. Esta organización habría sido responsable de decenas de asesinatos y desapariciones en esa región entre 1993 y 1994. Específicamente, se les responsabiliza por el homicidio del conductor Camilo Barrientos Durán, en febrero de 1994.

Uribe viene siendo interrogado desde 1997, según el portal Verdad Abierta, por este caso. La Fiscalía dice que Santiago Uribe Vélez habría promovido la creación de dicho grupo en febrero de 1992, mientras administraba La Carolina.

El señor Uribe habría permitido que los paramilitares entrenaran en su finca y habría decidido a quiénes matar en medio del proceso mal llamado “limpieza social”.

El abogado Jaime Granados, en su intervención de defensa dirigida que duró once días, se dedicó a desacreditar a los testigos del caso y al juicio mismo, que supuestamente sirvió para refutar toda prueba contra su cliente.

Durante el desarrollo de este caso, Uribe Vélez fue capturado en febrero de 2016 y quedó en libertad por vencimiento de términos en marzo de 2018. Se le habían imputado los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

El juicio terminó el 10 de febrero de 2021. Según el juez Jaime Herrera Niño, encargado del caso, el país conocería su fallo en un término de cuatro meses. No obstante, ya han pasado trece y sigue sin pronunciarse al respecto.

SEGUIR LEYENDO: