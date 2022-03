Padres denunciaron a un profesor por sostener relaciones con una alumna y ahora son investigados por la Fiscalía

Padres de familia denunciaron a profesor por involucrarse sentimentalmente con una alumna y ahora están siendo investigados. EFE/Bienvenido Velasco

Cada vez son más los casos que se conocen más de posibles acosos sufridos por alumnas por parte de profesores como lo sucedido en el colegio Marymount en Bogotá, en donde varias exalumnas han revelado lo que sucedía en la institución. Ahora, en uno de los colegios más emblemáticos de la capital vallecaucana, también se han denunciado hechos similares por parte de algunos padres de familia, sin embargo, pese a que la institución tomó medidas al respecto, la Fiscalía está investigando a los denunciantes por Injuria.

Los hechos ocurrieron en el 2019 cuando Mónica Castaño y Fernando Gómez, denunciaron ante las directivas del colegio Waldorf Luis Horacio Gómez que su hija estaba sufriendo de acoso por parte de uno de los profesores de la institución. De acuerdo con las versiones entregadas, el colegio activó el protocolo que tiene para ese tipo de casos en el que se incluía al Comité de Convivencia, presidido por el profesor de ética, Ismael Cortés.

Dos años después los padres se enteraron que el profesor de ética también estaba saliendo con una alumna del colegio, por lo que fue denunciado y este fue despedido, sin embargo, un juez ordenó que fuera reintegrado a la institución y ahora se está investigando a los padres de familia por injuria.

En una investigación que realizó ‘El Espectador’ se pudo constatar que el 30 de marzo del 2021, Mónica Castaño y Fernando Gómez enviaron una carta a las directivas del colegio Waldorf Luis Horacio Gómez y al consejo de padres, reprochando los actos del docente Ismael Cortés, ya que él había atendido el caso de su hija.

“No obstante encontrarse en condición de impedimento ético y moral para atender esta situación, fue Ismael quien recibió información a través del rector y de mi esposa del caso de nuestra hija; en él depositamos nuestra confianza para compartir información confidencial que suponía expresar el dolor y los sentimientos que nos implicó la situación”, se podía leer en la misiva que entregaron a la institución y que fue publicada por el diario colombiano.

Y agregaron que, “Ismael se mantuvo al frente de la diligencia y guardó silencio omitiendo su participación (y) responsabilidad”. Días después de comenzar el proceso disciplinario, la institución lo desvinculó formalmente y el fallo disciplinario determinó que la conducta de Cortés vulneraba “la moral y las buenas costumbres”.

Cortés, tras ser despedido acudió a la justicia, interpuso una tutela que, en primera instancia no tuvo un fallo a favor, pero que en una segunda instancia logró que le dieran la razón. El fallo del Juzgado 18 Civil del Circuito de Cali concluyó que el despido del docente y la sanción impuesta fue “violatoria del debido proceso, por estar apoyada en una normatividad que desconoce la autonomía de las decisiones de las personas mayores de edad, se inmiscuye en la intimidad de docentes y estudiantes mayores de edad y vulnera la presunción de inocencia del actor (demandante)”.

La jueza ordenó que Ismael Cortés fuera reintegrado a la institución y se le reconocieran los salarios que había dejado de devengar durante ese tiempo. Esto debido a que la estudiante ya era mayor de edad al momento de entablar una relación amorosa y de acuerdo a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, los colegios no pueden prohibir las relaciones entre los estudiantes por ser “entre pares”, por lo que la jueza consideró que el profesor y la estudiante eran “iguales” debido a que ella tenía más de 18 años de edad.

Pese a que el colegio alegó que, “¿Quién garantiza que no se ofrecieron favores académicos? ¿Quién garantiza que el docente no preparó psicológicamente a la estudiante años atrás? ¿Quién garantiza que la estudiante no esté siendo engañada? ¿Quién garantiza que la relación no traspasó el límite legal y se convirtió en acoso o violencia sexual?”, la jueza determinó que como eran dos personas mayores de edad no había una razón justa para despedir al profesor.

El profesor de ética denunció penalmente a los padres de familia, la Fiscalía comenzó una investigación. Liego ser citó a una audiencia de conciliación el pasado 24 de febrero pero esta no pudo ser llevada a cabo, ya que Ismael Cortés sí contaba con la presencia de un abogado, mientras que Mónica Castaño y Fernando Gómez llegaron solos a la citación.

