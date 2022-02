Tomada de Instagram @carlos1torres1

En un mundo protagonizado por las redes sociales se pueden ver todo tipo de usuarios, aquellos que dan especial importancia a su número de seguidores y contantemente trabajan en su aumento, pero también hay quienes esto los tiene sin cuidado. Se pueden ver personas que contantemente publican todo tipo de contenido en torno a lo que hacen y dejan de hacer, pero también otros que son mucho más reservados e, incluso, no publican nada o casi nada relacionado con su vida privada: pareja, familia, etc. El tema daría para horas y horas de conversación. Sin embargo, por estos días Carlos Torres habló brevemente al respecto para dar cuenta de su asombro luego de que mujer lo cuestionara por no publicar su vida privada en las redes sociales.

Entonces, desde sus Historias en Instagram el actor compartió la mencionada experiencia: “Parce, a veces este mundo está al revés, se ha vuelto tan normal que todo el mundo publique su vida privada e íntima que el que no lo hace es raro. Ayer en una entrevista, o antier, una persona me lo preguntaba extrañada: - ¿por qué no publicas cosas de tu vida privada e íntima? pues ¡porque no sería privada e íntima!”.

"A veces este mundo está al revés", Carlos Torres luego de que mujer lo cuestionara por no publicar su vida privada en redes

Solo una que otra vez Torres realiza alguna publicación con referencia a su vida privada o su pareja, Joanna Castro, quien se desenvuelve laboralmente como administradora de empresas. No hay información precisa respecto al tiempo que llevan juntos, pero en sus redes sociales Castro tiene fotografías con el actor que datan desde el año 2012, algunas. No hay que dejar por fuera que, en los medios de comunicación el barranquillero tampoco ahonda mucho en estos temas sobre su vida.

Carlos Torres y la historia con una fanática que lo acosaba:

Entre las múltiples anécdotas que seguramente el actor tendrá para contar sobre sus fanáticos, hay una que cualquiera describiría como perturbadora, puesto que la historia tuvo por protagonista a una fanática que lo acosó por largo tiempo, pues la mujer estaba totalmente convencida de que era pareja de Torres.

“Recuerdo una mujer que me estaba acosando de una forma brava... tuve un evento en la ciudad de Bogotá y esta persona viajó desde su cuidad simplemente para conocerme... hablé con ella un rato y cuando estoy hablando con ella esta persona me dice que está muy enamorada de mí, al punto de decirme que había viajado porque sentía que yo la iba a conocer, me iba a dar cuenta de que era el amor de mi vida y nos íbamos a ir del evento a mi casa a casarnos y estar juntos por el resto de nuestras vidas, esto con toda la certeza del mundo”, rememoró el barranquillero desde sus redes sociales.

En vista de tal panorama, Carlos Torres le explicó que él tenía un noviazgo con otra persona, pero la fanática le expone las pruebas del que supuestamente sostenía con ella:

“Me comparte una carta súper larga donde hablaba de nuestra supuesta relación y la relación estaba basada en las publicaciones que yo hacía en redes sociales... llevábamos, según ella, años de relación. Yo me quedo un poco incomodo... la gente del evento me ayuda un poco, se dan cuenta de la situación... me voy al carro, me sigue hasta el carro diciendo que quiere hablar conmigo, trato de calmarla, logro montarme al carro y me voy. Seguido a eso me empieza a escribir en redes sociales de una forma loca, primero a insultarme, después me escribía como si fuera mi novia... al día siguiente me ponía - te termino -, diez- once meses, a donde iba llegaba”.

La mujer describió una supuesta relación basada en las publicaciones que compartía el actor en sus redes sociales

Un poco de la carrera de Carlos Torres:

El barranquillero cuenta con una nutrida carrera actoral, ha plasmado su talento al respecto en ‘Floricienta’ (2006), ‘Niñas mal’ (2010), ‘Sala de urgencias’ (2015), por supuesto, ‘La reina del flow’ (2018 y 2021) y la serie ‘De brutas, nada’ (2020), en estas dos últimas producciones trabajó en conjunto con Carolina Ramírez. Además, durante los últimos meses del 2021 y principios del 2022, la audiencia colombiana vio a Torres desenvolviéndose actoralmente en la interpretación de ‘Juan Esteban Osorno’ en ‘La nieta elegida’.

SEGUIR LEYENDO: