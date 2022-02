Carla Giraldo asegura que no ve por un ojo

Carla Giraldo (Colprensa-Canal Caracol).

La actriz y empresaria Carla Evelyn Giraldo Quintero, de 35 años de edad famosas por sus innumerables actuaciones, recordada por su papel de Lolita y su más resiente aparición en los canales nacionales al ganar el reality MasterChef Celebrity 2021, transmitido por el canal RCN. Ha sido tendencia nuevamente, al mencionar en un vídeo publicado en sus redes sociales que esta sufriendo un inconveniente en su salud ocular.

Hace varios día la paisa había mencionado a través de la caja de preguntas respuestas en su Instagram los problemas que había venido presentando en su visión. Pero no fue sino con el vídeo que aclaró el estado de su salud.

“No me gusta llamarle enfermedad a una molestia, pero todavía estoy con el ojo adolorido porque se me rayó el 99 % de la córnea. Entonces, no estoy viendo por este ojo”, comentó Carla Giraldo en su publicación que suma más de dos millones de reproducciones.

Carla también expresó que no ha querido hacer mucho escándalo con el tema y que, por fortuna, parece ser una molestia temporal y que con ayuda de tratamiento volvería a recuperar la visión.

También mencionó que esto le ha limitado un gran porcentaje de actividades habituales que desarrollaba pero se encuentra en procesos de terapia para poder recuperar en su mayoría el porcentaje de visión. Esta es una de las posibles razones por la que la bella actriz ha estado alejada de las cámaras y producciones televisivas.

Carla es recientemente recordada por la participación que tuvo en el programa de cocina MasterChef Celebrity edición 2021, donde juntó a sus amigas Marbelle, Viña, y Catalina, despertaron la simpatía y enojo de millones de espectadores que las veían todos los fines de semana en el programa emitido por RCN.

Carla Giraldo ganó ese reality, junto a ello una suma de 200 millones de pesos que ofrecida en esa temporada. La actriz paisa había mencionado que el dinero ganado por el premio iba a ser destinado en su mayoría para viajar junto a su esposo Mauricio Fonnegra y sus hijos Adrián y Damián. Sin embargo se han visto estos planes aparentemente pospuestos por la salud de la recordada Lolita.

En torno al MasterChef Celebrity de esta temporada 2022 que se estrenará prontamente la actriz ha mencionado a través de sus redes sociales acerca de la preferencia por alguno de los participantes de esta edición: “No sé, no sé, porque no los he visto. Entonces cuando los vea cocinar y cuando los vea concursar y cuando los vea dar el todo por el todo y se les vea las ganas de ganar les digo cuáles son mis favoritos”.

Por lo pronto la actual continua el proyecto del restaurante tipo cafetería de la ganadora de MasterChef Celebrity llamado ‘El Industrial Coffee Shop’ ubicado en San Roque, Distrito Local en el kilómetro 7, vía Cajicá – Chía, muy cerca de Bogotá.

La actriz paisa por el momento espera tener una recuperación constante, motivo por el cual estará apartada de los medios mientra se pone en condiciones para volver nuevamente ha sus funciones habituales.

Carla Evelyn Giraldo Quintero nació en Medellín Antioquia el 30 de agosto de 1986, es una actriz y empresaria colombiana. Ganadora del premio a mejor actriz revelación por su protagónico en Me llaman Lolita y recordada por sus personajes en las producciones latino americanas: Cumbia Ninja, la ruta blanca, el clon y las muñecas de la mafia.

