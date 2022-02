Medio libanés lanza criticas a Iván Duque y su Gobierno

Pese a que las relaciones entre Colombia y el Líbano comenzaron en 1948 y hasta la fecha parecen ser muy estables en temas económicos y políticos, este 12 de febrero de 2022, un medio de comunicación del país de Medio Oriente, llamado Al Mayadeen, destinado al mercado árabe y que se autodenomina como “independiente”, publicó un video en el que una de sus periodistas habla en español sobre las múltiples críticas que tiene frente a Colombia y el Gobierno de Iván Duque.

“Puedes adivinar cuál país de América Latina quiere ser miembro de la #OTAN pero no puede, es el mayor productor de #drogas, su presidente promueve guerras contra su país vecino, tiene 7 bases militares de #EEUU en su territorio. Si aún así no adivinas no te pierdas este Imagínate”, se lee en las redes sociales del medio el mensaje que acompaña el video que dura más de un minuto.

En las imágenes que usan para ilustrar al país, comparten una animación de una silueta igual a la de Duque que hacen ver como una marioneta y posterior a esto, se ven montañas blancas que simulan la coca y unas piezas que muestran kilos de la sustancia psicoactiva. Mientras van pasando las fotos dice en forma de adivinanza: “Este país es el mayor productor de drogas del mundo, además es donde más asesinatos de líderes sociales, indígenas, campesinos y defensores de derechos humanos se producen con una impunidad tan aterrorizante como los propios hechos”.

A lo anterior le sigue añadiendo datos donde señala la ubicación del país y los conflictos con otros países, además, de criticar las múltiples declaraciones del Gobierno actual: “El actual presidente de ese país se ha concentrado en buscar una guerra con su vecina Venezuela, buscando cualquier excusa para distraer la crítica y el reclamo de los graves problemas internos usando la vieja técnica del enemigo externo”.

Y remata anunciando los índices de pobreza del país y por fin dando el nombre del territorio al que se refiere: “Ese país es Colombia, al que además la FAO lo incluyó en la lista de países que están en riesgo de sufrir hambre” (dato que pidió ser corregido por la cancillería colombiana a la FAO).

Medio Libanés crítica a Iván Duque y su Gobierno

El canal fue fundado en 2012, en medio de las revoluciones de la Primavera Árabe, y se considera “panarabista” a favor de los manifestantes y de Palestina. A pesar de esto, ha sido simpatizante del gobierno de Siria en la guerra civil que azota a este país, y expertos en el Medio Oriente lo han catalogado como un órgano de difusión del grupo militante Hezbollah.

En los comentarios se han pronunciado varias personas a favor y en contra del video, algunos dicen: “Colombia es un asociado extracontinental de la OTAN desde 2017, y el nuevo programa de cooperación firmado este miércoles 08-12.021 en Bruselas se centra en la capacitación de tropas.”, “Todo eso es cierto, pero les faltó decir que estamos entre los diez paises en el mundo con mayor desigualdad económica, que los partidos políticos son verdaderas organizaciones criminales, ... y sigue una lista interminable. Pero, ríanse, dizque somos una democracia. @IvanDuque”, Que se puede esperar de un medio de comunicación amigo da la dictadura venezolana, que ha lanzado a dos millones de sus connacionales a Colombia como limosneros.”; entre otros.

Por ahora no se ha pronunciado ningún funcionario del Gobierno colombiano respecto al video y la critica que lanzó Al Mayadeen.





SEGUIR LEYENDO