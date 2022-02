Joven colombiano fue asesinado en España en medio de un ataque de pandillas

El joven colombiano fue ultimado con machete por un grupo de pandilleros. Foto: sucrecomunicaciones.com

Las autoridades en España investigan el crimen de un joven colombiano que fue asesinado este fin de semana luego de ser atacado con machetes por un grupo de pandilleros en el sur de Madrid (España) que lo hirieron por la espalda, de acuerdo con la información preliminar de algunos testigos del homicidio.

En el periódico ibérico El Mundo informaron que el hecho ocurrió el pasado sábado en un parque del sector de Usera. La víctima tenía 25 años y lo agredieron integrantes de una banda de jóvenes provenientes de República Dominicana que se autodenominan como Domenican don’t Play .

“Vi más de lo que debería... Usaron un machete y se lo clavaron en la espalda y en la cabeza. No quise seguir mirando”, destacaron en el diario español de lo que narró uno de los testigos del hecho.

El hecho generó conmoción en esa multicultural zona de Madrid, donde no se había conocido de hechos de violencia similares, pero que desde el año pasado comenzó a verse a afectado por los crecientes enfrentamientos entre pandillas que conforman jóvenes que en su mayoría serían de origen latinoamericano.

“Éste es un barrio tranquilo, pero viene gente violenta de fuera, de otros países. Ellos no usan las manos, van con machetes... No tienen aprecio por la vida”, contó uno de los residentes de ese sector en El Mundo.

En el informativo de televisión Antena 3 Noticias de Madrid hablaron con el padre del joven asesinado quien indicó que antes del crimen su hijo le había dicho que iba para un supermercado.

“Me dio un beso y me dijo: “Papá ya vengo, voy a ir a comprar algo para la cena”. (Después me llamó por teléfono) y me dijo: “Me mataron” ”, narró en medio del llanto.

En otro de los informativos locales de televisión, Telemadrid, señalaron que el joven fue identificado como Diego Fernández y que en el lugar donde fue ultimado dejaron veladoras en homenaje. En ese noticiero señalaron que todo apunta a que el joven tenía vínculos con una pandilla rival que se autodenomina como Trinitarios.

Sin embargo, el padre de la víctima negó en Antena 3 que su hijo estuviera implicado con bandas: “No, mi hijo era muy noble”.

En El Mundo hablaron con una de las amigas del fallecido quien contó que el joven falleció sin conocer al hijo que esperaba con su novia.

“Estamos completamente rotos. Era como un hermano para todos... Iba a ser papá, le faltaban unos tres meses. No sabemos cómo está su chica. Ella y la hermana de Diego lloraron y gritaron cuando le vieron en el suelo muerto. No hay derecho a que sucedan estas cosas”, destacaron en ese periódico.

Infobae consultó con la embajada de Colombia en España donde informaron que el caso está en manos de las autoridades españolas y que todavía no ha sido requeridos por los familiares del joven.

Las autoridades españolas informaron que por el crimen fueron capturados dos jóvenes: uno de 20 años con nacionalidad española pero de origen sudamericano y otro de 27, proveniente de Ecuador.

“Se ha practicado la detención de dos varones que están ahora mismo bajo custodia policial. Los investigadores barajan la posibilidad de que estén motivados presuntamente por acciones de bandas de carácter juvenil”, afirmó en Antena 3 Noticias Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional de España.

En el diario La Vanguardia reseñaron que fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid indicaron que a los dos jóvenes los cobijaron con prisión provisional y sin fianza.





SEGUIR LEYENDO: