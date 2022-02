No hay acuerdo con Estados Unidos para recibir venezolanos deportados, asegura Marta Lucía Ramírez

Marta Lucía Ramírez explicó que no ha firmado ningún acuerdo con Estados Unidos para la deportación de ciudadanos venezolanos. Foto: Colprensa

La Canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, desmintió este martes las versiones que aseguraban que Estados Unidos deportaría miles de venezolanos a Colombia, en el marco de un acuerdo firmado entre ambos países.

“No es cierto que yo haya firmado un acuerdo con Estados Unidos para traer 6.000 venezolanos deportados. Estados Unidos nos han planteado la posibilidad de que algunos venezolanos, que han llegado con colombianos, de manera irregular, los vayan a deportar. Si son colombianos, depórtelos, si son venezolanos, que hacen parte del Estatuto de Protección Temporal, y ya no quieren vivir en Colombia, pues lo analizaremos”, sostuvo la mandataria en entrevista con Mañanas Blu de Blu Radio.

No obstante, hizo énfasis en que se debe hacer un análisis “caso por caso”, ya que las condiciones de cada persona (status migratorio) son diferentes. “Si un venezolano que esté en el Estatuto de Protección Temporal se va para Estados Unidos y México y delinque, ¿usted cree que lo vamos a aceptar? Por supuesto que no”.

Marta Lucía también dio otro ejemplo de estos análisis, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Si un venezolano hace parte del Estatuto de Protección, pero ya no quiere estar en Colombia, “no lo podemos obligar a estar en nuestro país”. Y apuntó que “Colombia les ofreció con generosidad tenerlos en el Estatuto, pero si ya no quieren no pueden estar acá obligados”.

De la llegada de los 6.000 ciudadanos venezolanos, provenientes de la frontera estadounidense, se habló desde el pasado mes de diciembre. Sin embargo, en ese entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado oficial, lo negó. Según se conoció, el tema ha sido estudiado “de manera coordinada, priorizando la seguridad y los protocolos de salud”, mas no como una medida confirmada del Gobierno nacional.

La deportación de venezolanos a Colombia:

Las inquietudes volvieron a surgir luego de que Estados Unidos expulsara a dos migrantes tras ser detenidos en la zona fronteriza con México, y los cuales antes habían residido en Colombia. Esta información fue divulgada por CNN, citando a dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“El 27 de enero de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional devolvió a dos ciudadanos venezolanos a Colombia, donde habían residido anteriormente, de conformidad con la orden de salud pública del Título 42 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Nos comprometemos a garantizar que cada migrante encontrado sea procesado de manera segura y humana”, informó el DHS en un documento.

De acuerdo con el mencionado canal de televisión, la Administración Biden habría emprendido esta política ante la imposibilidad de retornar a los inmigrantes a Venezuela, pues estos dos países han roto relaciones diplomáticas.

Imagen de referencia. Migrantes venezolanos. Foto: NRC/MILENA AYALA

Recordemos que la normativa del Título 42 fue implementada desde el gobierno de Donald Trump para mitigar los casos de covid-19 en EE.UU. Así el panorama, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) puede expulsar de inmediato a los migrantes ilegales. Las autoridades norteamericanas habían indicado que el país se enfrentaba a un récord de migrantes en las instalaciones fronterizas, provocando que estas no pudiesen operar bajo condiciones normales.

En diciembre pasado, el CPB registró más de 13.000 adultos solteros de Venezuela en la frontera sur de los Estados Unidos, en comparación con los 96 de diciembre de 2020, aunque el total de migrantes venezolanos en dicha zona es de 24.819. No obstante, se desconoce si hay un censo de cuántos de ellos residieron en Colombia antes de arribar al país norteamericano.

*Con información de EFE

