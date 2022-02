Gobernador de Caquetá recibió alertas de Inteligencia sobre el atentado en su contra

Gobernador de Caquetá Arnulfo Gasca Foto: Álvaro Tavera - COLPRENSA ©

El gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca, había sido alertado por las autoridades locales de un atentado en su contra. Según informó el diario El Tiempo, el funcionario público habría recibido tres alarmas de seguridad.

Y así fue. El pasado 29 de enero la caravana del gobernador del Caquetá sufrió una emboscada con explosivos en la vía que de Solano conduce a Florencia. En el atentado fallecieron los patrulleros Miguel Ángel Bernal Espitia y William Rodolfo Echeverría Velasco y cinco policías resultaron heridos. Los cuerpos de los uniformados fueron trasladados a sus lugares de origen este lunes.

Frente a las muertes de los patrulleros, el personero del municipio de Solano, Carlos Mario Carvajal, acusó al gobernador de realizar “proselitismo político” debido a que el ataque era “un hecho previsible” y podía haberse evitado.

“Es doloroso que un acto de proselitismo político y vanidad costeado con recursos públicos haya costado esta desgracia. Estos jóvenes policías murieron porque una vez más fueron puestos como carne de cañón para alimentar la vanidad política de un partido tradicional y saciar el deseo de guerra de los grupos al margen de la ley”, afirmó el personero.

A pesar de las afirmaciones de Carvajal, la Gobernación del departamento aseguró que el viaje fue para inaugurar un viaje muy importante en el departamento.

Por su parte, Arnulfo Gasca dijo en entrevista con Noticias Caracol que lamentaba la muerte de los dos policías, pero que esa no es la primera vez que hacía ese recorrido por tierra. “Durante dos años de mi gobierno siempre he hecho visitas (...) Uno sabe desde que sale que está corriendo un riesgo, pero gracias a Dios siempre he contado con el apoyo del Ejército y de la Policía, y hasta ahora no había pasado nunca nada”, aseguró.

Sin embargo, el diario El Tiempo conoció que el gobernador obtuvo un documento de 17 páginas en las que el Ejército y la Policía detallaron la agenda del desplazamiento vía terrestre desde Florencia con destino a la inspección La Unión Peneya, del municipio La Montañita, Caquetá. Allí mismo las autoridades alertaron en tres ocasiones el riesgo inminente y la posibilidad latente de un ataque.

Según el medio, las alertas se registraron el 24, 25 y 27 de enero, después de que Inteligencia de la Policía y el Ejército, “le sugirieron a Arnulfo Gasca que no se desplazara por tierra”. Sin embargo, el gobernador aseguró que tenía que demostrar que era “el primer gobernador y persona que puede desplazarse hacia Solano por tierra”, afirmó El Tiempo. El funcionario también manifestó que realizaría el desplazamiento así no se brindara seguridad por Fuerza Pública.

Consejo Extraordinario de Seguridad

Ante la gravedad del atentado se hizo un Consejo Extraordinario de Seguridad en el departamento, el cual fue liderado por el ministro de Defensa, Diego Molano.

En la reunión se determinó que el frente 62 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) sería el responsable del atentado terrorista y las autoridades están ofreciendo hasta 1.000 millones de pesos a quien brinde información contundente que permita procesar a los subversivos.

“El ministro Diego Molano, las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional identificaron como responsables del atentado terrorista en Caquetá al frente 62 de las disidencias de las Farc. Se ofrece recompensa por alias Calarcá de $1.000 millones. Y por alias Darwin $200 millones y Jimmy de $100 millones”, escribió el Ministerio de Defensa en Twitter.

Otro acuerdo al que se llegó en el Consejo de Seguridad es que las Fuerzas Militares continuarán liderando operativos de vigilancia y ataque contra los subversivos que operan en Caquetá. En especial, se indicó que se reforzará el plan de vigilancia del frente 62 de las disidencias.

El general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, detalló que este trabajo estará a cargo, principalmente, de la división sexta del Ejército Nacional, la Fuerza Naval del Sur, adscrita a la Armada Nacional, y la Fuerza Aérea Colombiana.

SEGUIR LEYENDO: