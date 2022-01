Los secretos que Francisca Estévez reveló sobre ‘La nieta elegida’

Foto: Instagram @itsfrancissca

Son varias las dudas que surgen alrededor de una producción como ‘La nieta elegida’’, la cual se estrenó en septiembre de 2021 por la señal de RCN Televisión y se encuentra en su recta final. Por eso, a pesar de que existen detalles que no se pueden revelar para conservar la mística del proyecto, hay algunos datos que sí suelen quedar al descubierto.

Así sucedió en una reciente entrevista que Francisca Estévez, protagonista de la telenovela, brindó al periodista Carlos Ochoa, conocido como ‘La biblia de la televisión’. En su conversación, la joven actriz confesó que su ingreso al elenco fue bastante particular, pues hizo su audición cuando ya se tenían a todos los actores elegidos.

Sin embargo, gracias a la insistencia de su mánager logró un casting para interpretar a Vivian Roldán (papel que finalmente interpretó Juliette Pardau) y, posteriormente, se le presentó la oportunidad de probar con el personaje de Laura Roldán (Stephania Duque). Lo que no esperaba era que su gran talento la llevara directo al protagónico.

“Un día me llamaron y me dijeron que tenía el papel de Laura, lo cual me pareció muy bueno para comenzar mi carrera aquí en Colombia, pero cuando ya iba a firmar el contrato mi mánager me llama y me dice que me había quedado con el papel de Luisa Mayorga (...) Yo estaba emocionada pero no sabía cómo hacer el papel de protagonista y así se lo manifesté a mi mamá”, comentó.

Por otro lado, Francisca Estévez contó que durante su trabajo en ‘La nieta elegida’ logró aprender mucho más sobre su su profesión, teniendo en cuenta que la gran mayoría de escenas las hizo junto a Consuelo Luzardo y Margalida Castro, dos de las primeras actrices de televisión en Colombia. De igual manera, destacó el hecho de haber trabajado junto a Carlos Torres y Marcela Benjumea, a quienes admiraba desde hacía mucho tiempo atrás.

La joven de 19 años también comentó que su madre, la actriz Bibiana Navas, fue gran apoyo durante las grabaciones de la producción. No obstante, tenerla como parte del elenco en esta misma producción le significó un gran reto.

“Ella me intimida mucho, te juro que yo decía: ‘no puedo tener a mi mamá en el set conmigo porque no me concentro’. A mí me pasa algo y es que no puedo hacer este tipo de cosas frente a personas que yo tengo confianza, no sé por qué, yo no actúo frente a mi mamá o mi abuela (...) No nos topamos nunca en el set y nuestros personajes tampoco en la historia, pero sentí gran alivio de que ella se quedara en Colombia porque tenía planes de irse a Estados Unidos”, agregó Estévez en su charla con Carlos Ochoa.

Por último, ‘Kika’ mencionó que esta primera experiencia en ‘La nieta elegida’ aportó mucho a esta carrera suya que apenas comienza y quedará para siempre en su memoria, aun cuando admite que le hubiera gustado hacerle algunos ajustes al final que tendrá su personaje en esta historia, la cual transmitirá sus últimos capítulos la próxima semana.

“(El final) me gustó mucho pero le hubiera cambiado una cosa, que no tiene que ver tanto con Luisa sino conmigo misma, con Francisca Estévez, y es que yo a esa edad no hubiera pensado en hacer lo que ella hizo, pero de resto me encantó el final”, concluyó.