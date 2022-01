Presidente de Cortuluá no quiere disputar la final de la B con Unión Magdalena: “Ojalá siga embolatada”

Imagen de archivo. Unión Magdalena enfrenta a Cortuluá en partido por el Torneo BetPlay jugado en el estadio Sierra Nevada de la ciudad de Santa Marta. (Cortesía Dimayor)

Tras el presunto amaño en el ascenso del Unión Magdalena, luego desestimado por el Comité Disciplinario de la Dimayor, se pospuso de manera indefinida la final de la Primera B, que debió disputarse el 11 de diciembre. Sin embargo, con el Ciclón Bananero y el Cortuluá ya en la primera categoría del fútbol profesional colombiano, el partido deberá jugarse.

Es cierto, hasta el momento no se ha definido la nueva fecha de la final, aunque la Dimayor está buscando un espacio en medio del apretado calendario futbolístico de 2022 para programarla. Ahora, si le preguntan al presidente del Cortuluá, Ignacio Martán, si quiere que el enfrentamiento se lleve a cabo, su respuesta es rotunda: no.

Para el dirigente del conjunto vallecaucano resulta absurdo disputar el título de la B mientras ambos equipos juegan en la primera división, todavía más porque algunos de los jugadores claves en el ascenso ya no están. Así lo expresó en conversación con el programa radial Zona Libre de Humo.

“Ojalá siga embolatado... Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con que, estando en la A, nos toque disputar un partido de la B, por el título y con jugadores diferentes. Querían que se jugara el 15, afortunadamente lo aplazaron y no sé cuándo lo pondrán. ¿Que se debe jugar? Se debe jugar. ¿Es bueno jugarlo? No es bueno jugarlo”.

En diciembre, el entonces director técnico de Cortuluá, Jaime de la Pava, también manifestó su deseo de no jugar la final del torneo por la polémica que suscitó el ascenso del Unión Magdalena gracias a dos goles en los dos últimos minutos del compromiso ante Llaneros, en la última fecha de los cuadrangulares. Con la victoria de los samarios 2-1 sobre el equipo del Meta, por fuera de la primera categoría del balompié cafetero se quedó el Fortaleza Fútbol Club.

En conversación con el programa Balón Dividido de la cadena televisiva de ESPN, en ese entonces Jaime de la Pava comentó: “Es un concepto personal, no institucional, pero no jugaría la final. No debe jugarse la final hasta que se investiguen y se aclaren las cosas. Pienso que al final, como cualquier sindicado de algo, de un asesinato, son casos donde hay que hacer el debido proceso, no soy abogado pero uno lee y creo que hay que ir hasta lo último para esclarecer todo y hacer justicia, lo más importante”.

El tema Andrés Colorado

En Zona Libre de Humo, Martán también fue preguntado por Andrés Colorado, campeón de con Deportivo Cali, quien debutó con gol en la selección Colombia en el amistoso con Honduras, pues los derechos deportivos le pertenecen al Cortuluá. Según él, el objetivo es que el volante de contención de 23 años de edad llegue al balompié del Viejo Continente, incluso le puso fecha límite a una eventual contratación.

“La vitrina de la Copa Libertadores es muy buena pero eso no quiere decir que el jugador se va a vender. Yo no estoy cerrando puertas: nuestro objetivo es que Andrés Colorado vaya a Europa. Siempre dije que si él no iba al extranjero, iría a Deportivo Cali. Esperamos que esta vez sea la vencida, en esta semana, máximo al 31 de enero, se define el tema para ir al exterior”, explicó.

Ante la falta de certezas de la Colorado, los Azucareros concretaron el fichaje del chileno Sebastián Leyton, quien también se desempeña en esa posición. Además, confirmaron a Hárold Santiago Mosquera y Aldair Gutiérrez como refuerzos.

