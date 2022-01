Pese a lo dicho en campaña, Claudia López defendió ‘Pico y placa’ todo el día en Bogotá

Alcaldesa de Bogotá defendió polémica medida de 'Pico y placa' todo el día que arrancó este 11 de enero en la capital

A partir de este 11 de enero, Bogotá enfrentará una restricción a la movilidad que causa polémica entre la ciudadanía: la implementación del ‘Pico y placa’ todo el día.

La alcaldesa Claudia López justificó la importancia de dicha medida en una entrevista realizada por José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, en la cual expuso por qué cambió de opinión con respecto a la movilidad en Bogotá.

Cabe recordar que López, como candidata, afirmó que un ‘Pico y placa’ de todo el día traería la compra de más vehículos en la capital de la República, lo cual desvirtuaría la medida al haber más carros en las calles de la ciudad.

Sin embargo, en un giro con respecto a dicha opinión, para la alcaldesa, esta medida está diseñada bajo la premisa de “unas por otras”, es decir, generar más empleo al abrir más frentes de obra en Bogotá: de acuerdo con la funcionaria, se pasó de 140 frentes de obras a 500.

Insistió López en que “Ese aumento en las obras quiere decir que nos tenemos que organizar y que solo el 15 % de bogotanos que tiene carro deje de ocupar el 85 % del espacio en las vías”.

Para la alcaldesa, otra estrategia que haría tolerable el ‘Pico y placa’ sería compartir el vehículo, esto con miras a facilitar los desplazamientos de 3 personas en el vehículo particular: “se registra el viaje en la Secretaría de Movilidad y quedar exento de la medida. Así no se compra otro carro o una moto”, recalcó ante Acevedo en dicho espacio informativo.

López recordó que quienes necesiten movilizarse en su vehículo tienen otra opción: la del pago de la tarifa de ‘Pico y placa’ solidario de $50.000 pesos que le otorga luz verde al conductor para desplazarse por la ciudad.

La alcaldesa recordó que los frentes de obra en la ciudad modernizarán la malla vial de Bogotá, una de las deudas pendientes de la capital en los últimos años:

Estamos haciendo la vía alterna a la autopista sur que es la ALO Sur, estamos construyendo y ampliando la avenida 68, la avenida ciudad de Cali; empieza la construcción del corredor verde de la Séptima, empieza la ampliación de la autopista norte, que es un embudo. 500 frentes de obra, más vías, más andenes, más ciclorrutas

Ciclistas se desplazan a su trabajo durante el "día sin carro" en Bogotá, Colombia. 6 de febrero, 2020. REUTERS/Oliver Griffin

Cabe destacar que Nicolás Estupiñán, actual secretario de Movilidad de Bogotá, destacó que la alcaldesa López no incumplió sus promesas, por el contrario, tuvo que adaptarse al cambio de las condiciones.

“Por culpa de la pandemia, Bogotá empezó a moverse de una manera diferente. Estamos haciendo más viajes, pero más cortos. A mí no me gustaría decir que la alcaldesa incumplió una promesa de campaña (no ampliar pico y placa), sino que las condiciones cambiaron”, declaró el funcionario en una conversación con Blu Radio el pasado 6 de enero.

“Esta medida de gestión de la demanda como es el Pico y Placa amplía su horario de restricción para los cerca de 1,9 millones de vehículos particulares matriculados en la ciudad, así como a los de otros municipios que transitan por nuestras calles. Con ello esperamos mitigar la congestión generada por el crecimiento del parque automotor. Estamos invitando a los ciudadanos a encontrar formas de movernos en modos no motorizados, en transporte público, a hacer teletrabajo, para reducir el impacto de los vehículos y las obras en la ciudad”, dijo el Secretario Distrital de Movilidad.

La medida que arrancó a la medianoche del 11 de enero ubica la restricción de circulación para vehículos particulares desde las 6: 00 a.m. hasta las 9:00 p.m. de lunes a viernes los días hábiles.

La restricción operará los días pares para los vehículos con placas finalizadas en 0, 2, 4, 6 y 8, y en días impares para los vehículos cuyas placas finalicen en 1, 3, 5, 7 y 9.

