Estas son las marcas comerciales más valiosas de Colombia

Compassbranding en su último estudio, ‘Las Marcas Colombianas más Valiosas de 2021’, hizo una entrega de las empresas más relevantes en tres categorías: servicios, productos y grupos empresariales; destacando a compañías como Organización Luis Carlos Sarmiento, Bavaria y Bancolombia. Según la entrega de la firma, las marcas que más se destacaron fueron Bancolombia, Alpina, Nestle, Banco de Bogotá, Davivienda, Pepsico, Banco de Occidente y Éxito.

De acuerdo con la medición, las primeras tres marcas tienen un rango valor de más de 3 mil millones de pesos. En la estrategia para la conquista del mercado, las marcas de productos representan la infantería que toma por asalto el campo de batalla para ganar cuotas de participación con su presencia de marca.

“En un entorno cambiante en el que las góndolas de las tiendas y los medios publicitarios tradicionales están siendo sustituidos por las ventas y la promoción en línea, las marcas de tradición y reconocimiento actúan como ejes que articulan la transición de las empresas a nuevas modalidades de gestión, interacción y competencia”, explicó Compassbranding a través de la medición.

Las marcas de cerveza Aguila y Poker, de Bavaria, continúan encabezando el ranking de los productos superando cada una los US$ 500 millones de dólares. En el segundo rango de esta categoría aparece la nueva marca Malta Leona, también de Bavaria, junto con Pony Malta, Club Colombia y Aguila Light. Otra nueva marca de cerveza es Costeña bacana que ingresa en la posición 24.

Entre las diez primeras, Argos continúa en la casilla seis, una marca que logró diferenciar un ‘commodity’ como el cemento. Otra marca del sector industrial que ingresa a nuestro ranking es Tecnoglass, no muy conocida por el público general, pero que es líder a nivel local y de Latinoamérica en vidrio estructural y ventanería, y segundo en el mercado de los Estados Unidos.

Marcas que descendieron significativamente en su valora- ción pueden atribuir este comportamiento a la pandemia, lo cual es válido para empresas como Bodytech y Cinecolom- bia, afectadas por cierres, restricciones de aforo y preven- ciones biosanitarias.

De manera similar las marcas de los restaurantes sufrieron por los cierres, que llevaron a la desaparición de algunas marcas emblemáticas de la gastronomía capitalina como Matiz, Harrys Bar y Balzac.

Las que lograron resistir están rápidamente recogiendo las bondades de tener una clientela fiel como Andrés Carne de Res, El Corral, Crepes & Waffles, Kokoriko y Pan Pa Ya.

Pero el coronavirus no es una explicación suficiente en casos como la gran caída de valor de la marca Avianca, que, además de los factores propios de la pandemia, se debate en su definición entre una aerolínea full price y un servicio low cost, cediendo participación de mercado ante competidores más reconocidos en una y otra categoría.

El top 10 de las marcas más valiosas del 2021 en Colombia:

1. Poker: más de US$ 500 MM

2. Aguila: más de US$ 500 MM

3. Pony Malta: entre US$ 100MM y US$ 300 MM

4. Club Colombia: entre US$ 100MM y US$ 300 MM

5. Aguila Light: entre US$ 100MM y US$ 300 MM

6. Argos: entre US$ 100MM y US$ 300 MM

7. Malta Leona: entre US$ 100MM y US$ 300 MM

8. Alpina: entre US$ 50MM y US$ 100 MM

9. Aguila Zero: entre US$ 50MM y US$ 100 MM

10. Costeña: entre US$ 50MM y US$ 100 MM

