Funcionarios públicos en Colombia tendrán que presentar carné de vacunación

Carné de vacunación

Los funcionarios públicos en Colombia también tendrán que demostrar que se vacunaron contra el covid-19 y por eso el Gobierno nacional les exigirá el carné de inmunización. Así lo anunció este jueves 18 de noviembre el presidente Iván Duque, quien aseguró que en los próximos días se emitirá una circular con dicha solicitud.

“Hay que estimular desde la óptica del sector público a que todos los funcionarios estén vacunados y también estén llegando a su lugar de trabajo con su certificado de vacunación. Hay que ir retomando la presencialidad con los certificados. Ese tiene que ser un propósito de país, porque ayuda a la reactivación y para tener un mejor entorno social”, expresó el primer mandatario.

Dicha información se da luego de que el Gobierno también dio a conocer que se exigirá el certificado de vacunación a mayores de 18 años que para acceder a eventos de asistencia masiva como bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos y demás.

En esa línea, el jefe de Estado destacó los avances que el Ministerio de Salud ha adelantado frente a la inoculación de los colombianos contra el covid-19 y por eso instó a los ciudadanos a que asistan a recibir el biológico anticoronavirus.

“El principio del programa de vacunación contra el covid no se rige por la obligatoriedad, sino por la persuasión. Hoy, como colombianos, debemos sentirnos orgullosos de ver que ya se han aplicado 52 millones de dosis y que estamos próximos, en pocos días, a llegar al 70% de la población con una dosis puesta y el empuje final, de aquí a final de año, para lograr el 70% con vacunación completa”, agregó Iván Duque.

De hecho, este martes 16 de noviembre se inició la aplicación en todo el país del decreto 442 de 2021, que reglamenta y especifica en qué casos se exigirá el carné de vacunación. Este, como lo anunciaron las autoridades, comenzó a regir en primera instancia para para mayores de 18 años, posteriormente a partir del 30 de noviembre para mayores de 12 años. Y por ahora están exceptuados de la exigencia los niños entre los 0 y 12 años.

En Bogotá, la alcaldesa Claudia López señaló que la jornada con la que se inició pidiendo el certificado transcurrió en calma y fue positiva: “Nos fue bien (...) Estamos empezando a hacer el acompañamiento para que los lugares pidan el certificado de vacunación en físico y para que las personas descarguen el digital”, manifestó.

De acuerdo con un testimonio de un bogotano a El Tiempo, cuando llegó al restaurante en el que iba ha almorzar con su pareja la persona de la entrada del establecimiento les preguntó amablemente sí ya estaban vacunados y posteriormente, procedió a pedir el carné, pese a que en el digital no aparecía su proceso de inmunización completo llevaba consigo el físico. Todo transcurrió con completa tranquilidad y orden.

Ahora bien, el evento que inauguró esta medida en el país fue el encuentro futbolero entre Colombia - Paraguay, el evento incentivó a las personas a completar su esquema de vacunación, según cifras de las autoridades, unas 1.202 aficionados se acercaron a los centro de vacunación cercanos al estadio para finalizar su esquema y poder entrar al evento.

“Nos estamos vacunando porque consideramos que es importante para retomar todas nuestras actividades, como venir a ver un partido de fútbol”, expresó un ciudadano.

Por su parte, el Director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermont, hace unas semanas aclaró que el establecimiento que no cumpla con la norma recibirá una sanción y que cualquier sanción recaerá sobre el propietario del lugar y no sobre el ciudadano: “Si hay un establecimiento que no cumple la medida entrará a regir el código de policía”.

