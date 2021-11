Nuevo giro en la relación de Edwin Cardona con Boca Juniors

El nuevo giro que dio el futuro de Edwin Cardona en Boca Juniors REUTERS/Juan_ignacio_roncoroni

El 2021 para el futbolista colombiano Edwin Cardona estuvo cargado de altas y bajas, pues a principios de año se había destacado como la gran figura de Boca Juniors y el fútbol argentino luego de su bombazo contra Banfield en la final de la Copa Diego Maradona, que finalmente se adjudicó el equipo dirigido entonces por el técnico, Miguel Ángel Russo.

Posteriormente, se vio envuelto en lesiones, polémicas, y otros factores que influyeron para que su continuidad no fuera la mejor. Es por esto que su futuro en el equipo estaba en duda y desde Argentina informaron que sería muy difícil que continuara en Boca para el próximo año.

Sin embargo, en los últimos días se abrió una posibilidad para que el Consejo de Fútbol de Boca apueste por él y lo retenga de cara al 2022. Su agente ya avisó que será muy complicado prolongar la cesión, ya que los mexicanos, dueños de su pase, quieren desprenderse definitivamente o que retorne. Lo que no está descartado es que haya una renegociación por el monto de su transferencia definitiva.

Esto se suma al interés del jugador por quedarse pues, en uno de los últimos compromisos, declaró sus deseos de permanecer en el club en los últimos días y en el Xeneize vieron con buenos ojos la manifestación pública que realizó tras la clasificación a la final de la Copa Argentina.

“Como seres humanos cometemos errores. Yo solamente vengo a demostrarlo dentro del terreno de juego. Agradecido con la gente que siempre me ha apoyado, ellos saben quiénes son; dejo todo en manos de Dios y en las personas que están encargadas de todo lo mío, se habla mucho y se especulan muchas cosas, pero detrás de eso hay un ser humano que le duele todo lo que dicen, veremos cómo termina todo y ojalá todo termine muy bien. Quiero quedarme mucho tiempo acá, mi familia está muy contenta y eso es lo importante”, fueron las palabras del volante colombiano.

La situación es compleja, ya que Boca tiene hasta este 30 de noviembre para decidir si hacer efectiva o no la cláusula de compra por cinco millones de dólares. No obstante, todo parece indicar que el club argentino no lo hará y después intentaría negociar con Tijuana.

Pues bien, este jueves el diario Olé reveló lo que podría ser un nuevo capítulo en la carrera del jugador, en donde habría una manera en la cual siguiera sin necesidad de que el club ‘Xeneize’ lo comprara.

“El Consejo está evaluando otras opciones para ver si puede lograr la continuidad de Edwin. Y la única posibilidad sería la de intentar renovar el préstamo”, aseguró el medio argentino.

Sin embargo, un préstamo en primer plano parecería ser una opción que rechazarían desde México, pero Boca Juniors parece haber hecho la tarea y parece que su intención de continuar con el colombiano es clara.

“Boca podía o no repetir una nueva cesión, ya que el préstamo original no fue de un año sino de 18 meses. Y la respuesta fue que sí: que aunque haya sido por una temporada y media, se cuenta sólo como una. Por lo tanto, el Consejo estaría habilitado para renegociar otro ciclo más de ese modo (luego, ya sí, debería comprarlo o dejarlo ir)”, añadieron.

Con esta nueva posibilidad, la situación del colombiano ya es totalmente diferente y su deseo de seguir podría cumplirse.

Ahora, en el caso de que sea un nuevo préstamo, Cardona debería de renovar con el conjunto mexicano y el Xeneize debería hacerse cargo del cien por ciento del sueldo del jugador, algo que no está haciendo ahora, ya que ambos equipos se reparten la cifra por la mitad.

En conclusión, Cardona podría continuar su carrera en el Xeneize, pero dependerá de su buena voluntad a la hora de negociar un contrato y de que el club alcance un acuerdo razonable con el equipo mexicano.

