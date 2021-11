“Vamos a luchar hasta el final”: Luis Javier Suárez espera alejar a Granada del descenso en el duelo contra Real Madrid

El domingo 21 de noviembre se enfrentarán Granada y Real Madrid en el Estadio Nuevo Los Cármenes en el marco de la fecha 14 de La Liga Santander 2021/22.

Pues bien, este martes 16 de noviembre el delantero colombiano del cuadro granadino, Luis Javier Suárez, habló en conferencia de prensa y entregó sus sensaciones previas al compromiso contra el equipo merengue, donde espera ser un estandarte en ataque para vencer al portero belga Thibaut Courtois, tal como lo hizo en el último partido el delantero centro cafetero Radamel Falcao García con el Rayo Vallecano.

Suárez afirmó que Granada tendrá que hacer todo lo posible para guerrear hasta el final el partido contra la Casa Blanca y así salir del fondo de la tabla, pues lo persiguen las posiciones de descenso en la presente campaña. Estas fueron sus palabras al respecto:

Los dirigidos por Robert Moreno solo han ganado dos partidos en las 12 presentaciones que han tenido en la temporada. Cinco empates y cinco derrotas más los dejan en la casilla 17 con 11 puntos, los mismos que el Elche de Alicante, que está ubicado en el puesto 18 con un partido de más.

Tras el parón de la fecha Fifa de noviembre, Suárez contó que aprovechó este tiempo de descanso en el torneo español de fútbol de primera división para mejorar y seguir trabajando en cada entrenamiento, pues es consciente de que su adaptación al fútbol ibérico fue compleja por cuenta de las lesiones:

Me gusta correr e insistir, el día que no corra es por que he perdido las ganas de jugar al fútbol. Me siento mucho más importante en la plantilla que el pasado año. Ahora tengo las ideas más claras que hace unos años, disfruto de estar en primera y lo trabajo al máximo. Espero dar muchas más alegrías de las que he dado hasta el momento al club y a la afición