“Eso no es democracia”: Petro critica a Daniel Ortega y dice que no reconocería las elecciones en Nicaragua

Imagen de archivo. El senador y precandidato presidencial, Gustavo Petro, jefe de la Colombia Humana. Foto: Colprensa-Sergio Acero

El senador y precandidato presidencial, Gustavo Petro, se pronunció sobre la polémica victoria de Daniel Ortega en la jornada electoral del pasado fin de semana en Nicaragua, señalando que no reconocería la reelección presidencial de Ortega.

El congresista por la Colombia Humana afirmó que Daniel Ortega se reeligió en medio de cuestionamientos de varios sectores de su país, ya que persiguió y detuvo a varios candidatos, situación que de acuerdo con el precandidato presidencial colombiano, hace que los comicios pierdan legitimidad.

“Cuando un candidato, que al mismo tiempo es presidente y ya hemos tenido ese caso en Colombia, pone presos a sus opositores y persigue a sus opositores y los ‘chuza’, pues eso no es democracia. Yo no las reconocería (las elecciones en Nicaragua), porque al igual que yo critiqué el que a mí, por ejemplo, en el gobierno Uribe se me hubiera perseguido,<b> </b>por la misma razón que acaba de suceder en Nicaragua, pues no puedo aceptar lo que pasó”, afirmó Petro.

El senador además dejó en claro que no reconocería las elecciones en Nicaragua más aún “si ese ganador después de ganar, insulta a los vencidos, pues menos”, agregando que “la dignidad precisamente consiste en que si alguien no quiere una victoria legítima, entonces debe ser absolutamente indulgente con el vencido porque si no, eso no es un gran ganador.”

Seguidamente, aún refiriéndose a las elecciones en Nicaragua, Petro señaló que la victoria es “más que un número de votos”, también es la “calidad de relación que puede establecer ese que vence con las personas que fueron vencidas”, afirmó el precandidato, reiterando que por ello no reconocería los comicios del país centroamericano.

Cabe recordar que el presidente Iván Duque, en su paso por Israel, también dijo que no reconocería las elecciones en Nicaragua donde Daniel Ortega resultó electo por cuarta vez. El mandatario nacional colombiano así mismo hizo un llamado a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que emitan un pronunciamiento en conjunto sobre esos comicios.

“Seamos claros, en esto no nos podemos enredar y hay que llamar las cosas por su nombre. Lo que hay en Nicaragua no son unas elecciones libres. Eso era crónica de un fraude anunciado: los opositores a la cárcel, empresarios a la cárcel, la prensa se acallaba”, aseveró Duque, indicando que Colombia no reconocería los resultados de esas elecciones.

El mandatario colombiano además rechazó el trato que el Gobierno nicaragüense le ha dado a los candidatos de oposición, quienes han sido acusados de “traición a la patria”, y señaló que reconocer esas elecciones sería desconocer la Carta Democrática Interamericana.

“Con los resultados que se han visto, con la forma en la que se ha procedido contra miembros de la oposición y frente a expresiones del sector privado y de la prensa, claramente no podemos reconocer los resultados de las elecciones en Nicaragua”, afirmó Duque.

El presidente de Colombia concluyó señalando que, durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, se deben esclarecer las elecciones en Nicaragua, a la vez que se exijan comicios libres, pues de lo contrario, sería mantener “un régimen que es una dictocracia y que rápidamente se va a convertir en una dictadura.”

Así, Colombia se suma a Estados Unidos, la Unión Europea, Costa Rica, Canadá, Panamá, Brasil, Chile, entre otras naciones, que tampoco han reconocido la presidencia de Daniel Ortega en Nicaragua.





