“El mensaje que se transmita a la gente tiene que ser objetivo, no uno venenoso e irrespetuoso”: Rafael Dudamel

Transcurrida una semana desde que se jugó la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay 2021 entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, el entrenador del equipo azucarero se pronunció con la prensa deportiva sobre su polémica frase en conferencia de prensa posterior al duelo en Medellín: “Con lo único que no hemos podido en toda la serie fue contra el arbitraje, Nacional no necesitaba este tipo de ayudas”.

Pues bien, en la tarde de este viernes 29 de octubre, el técnico venezolano se refirió a las declaraciones en las que cuestionó el uso del VAR y el criterio del árbitro Carlos Ortega en ese partido decisivo para clasificar a la final copera ante Deportivo Pereira. En diálogo con el programa el VBar de Caracol Radio, Dudamel dijo que en ese momento habló a nombre del club porque sintieron intervención de otros actores en el partido, que indefectiblemente los perjudicó en el camino al título, así como el comentario irresponsable en la transmisión televisiva de la semifinal.

Aclaró que no quiso irrespetar a los profesionales en periodismo, teniendo en cuenta que en redes sociales varios comunicadores que cubrían el evento por la cadena televisiva Win Sports rechazaron sus declaraciones, en las que insinuaba un supuesto conflicto de intereses entre Atlético Nacional y Carlos Antonio Vélez, comentarista del juego durante la transmisión en vivo, tras afirmar lo siguiente: “Cuando el cheque sale de la misma empresa del equipo que está siendo beneficiado, tienes que decir en tu comentario que es interpretación”.

Estas fueron las aclaraciones de Dudamel en el programa radial conducido por el periodista deportivo Diego Rueda:

En ningún momento quise atentar contra la dignidad del periodismo. Siempre los he respetado. Pero fue muy claro lo que ocurrió en Medellín. Yo elevé la voz en representación de una institución ya que atentaron con nuestro trabajo, esfuerzo, contra el plantel, contra el club. No se puede perder la objetividad y eso fue lo que a mí me indignó. El mensaje que se transmita a la gente tiene que ser objetivo, no uno venenoso e irrespetuoso. Si vuelve a suceder algo como lo que nos pasó en Medellín, volvería a elevar la voz. Es una manera de hacer respetar el trabajo que nosotros tenemos