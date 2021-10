El agro liderará relaciones comerciales con Estados Unidos en la próxima década

La FAO y Telefónica Movistar implementaron un piloto de esta iniciativa en cultivos de café en el municipio colombiano de Tablón de Gómez, en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador), donde a lo largo de un año se consiguió un aumento de la producción del grano de más de 400 kilos por hectárea. EFE/Luis Noriega/Archivo

Un reciente análisis de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) sobre las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos, reveló que el sector agrícola ha sido el principal protagonista entre el comercio entre los dos países.

Asimismo, señaló que es el de mayor crecimiento en las ventas no minero energéticas entre los dos países, “gracias a los beneficios del Tratado de Libre Comercio vigente”.

“Entre 2016 y 2020, las exportaciones de este sector aumentaron un 10,7 %, de acuerdo con el documento basado en cifras oficiales”, detalló la agremiación.

De igual modo, explicó que según las tendencias del mercado y sus proyecciones, con una diplomacia asertiva y una política comercial adecuada el agro será el sector de mayor crecimiento en la próxima década.

“Con un conocimiento profundo del mercado, mayor competitividad y apuestas productivas bien enfocadas, Colombia tendrá la oportunidad de avanzar en la conquista de nichos muy importantes tanto en los estados a donde exportamos más como a nuevas regiones de esa nación, donde cada estado es más rica que la mayoría de las naciones latinoamericanas”, precisó.

Cifras sobre el estado del mercado

Según el informe de AmCham, mientras que en 2016 las exportaciones agrícolas fueron de US42.629,4 millones, el 2020, y en medio de la pandemia por el covid-19, las ventas colombianas a ese mercado ascendieron a US$2.909,6 millones.

De este sector, los productos bandera en la relación comercial con Estados Unidos, históricamente, han sido: café en diferentes presentaciones; flores de diferentes tipos; bananos; azúcar y su confitería.

Aseguró que en los últimos años los productos que se han abierto paso en el mercado estadounidense han sido aguacate hass y diferentes tipos de tilapia. Asimismo, informó que las ventas de este grupo de productos mostraron un crecimiento de 14,2 % al pasar de US$ 2.114,7 millones en 2016 a US$ 2.415,5 millones en 2020.

“Desde que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio, las ventas agrícolas de Colombia hacia Estados Unidos han venido en ascenso. Las exportaciones de este sector en 2020 han sido las más altas desde 2012 y es muestra de las posibilidades en la diversificación de las exportaciones pues además de los productos tradicionales, han venido incursionando nuevos y aún hay potencial por aprovechar”, dijo la directora de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture.

Entre los productos agrícolas tradicionales que han presentado mayor crecimiento en los últimos cinco años han sido: extractos, esencias, concentrados de café (+6.303,4 %); tilapias frescas (+2.611,3 %); flores cortadas teñidas (+583,6 %); azúcar de caña pura (+138,9 %); ramas de follaje sin flores o hierbas frescas (70,9 %); café tostado sin descafeinar (+69,7 %); esquejes sin enraizar e injertos (+65,9 %); lirios frescos cortados y cogollos frescos para ramos (+50,6 %).

Asimismo, azúcar de caña en bruto sin adición de sabor o color (+44,1 %); extractos de café y esencias de este (+42,8 %); café sin tostar ni descafeinado (+37,9 %); azúcar de caña sólido o crudo sin sabor ni color añadido (+35,3 %); rosas frescas (+29,4 %); flores y cogollos frescos o cortados para bouquest (+24,6 %); claveles y cogollos recién cortados (+23,8 %); rosas injertadas (+23,7 %); bananos frescos (+20,5 %); bananos frescos o secos (+20,1 %); y crisantemos de corte fresco (+7,6 %).

Productos agrícolas impulsores en la reactivación

De acuerdo con las cifras oficiales, entre enero y agosto de 2021 las exportaciones agrícolas han llegado a US$ 2.249,1 millones, esto representa un alza del 14,3 % frente el mismo tiempo de 2019 cuando se registraron en US$ 1.967,0 millones y un repunte del 17,1 % frente a 2020, cuando fueron de US$ 1.921,4 millones.

Con lo referente a este año, se encontraron nuevos productos que han mostrado crecimientos importantes como variedades y derivados de frutas; vegetales en diferentes presentaciones; productos de panadería; derivados de azúcar; animales y sus productos, entre otros.

“En general, estamos viendo un crecimiento e impulso del sector agro en productos con valor agregado y algún tipo de transformación como bienes intermedios o terminados que está demandando Estados Unidos, por lo que hay un mercado potencial que Colombia tiene la capacidad de suplir”, expuso la directora ejecutiva de AmCham Colombia.

SEGUIR LEYENDO: