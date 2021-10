“Nuevo Liberalismo no será un expendedor de avales”: Juan Manuel Galán

Bogotá, 22 de enero de 2019. En la mañana de este martes fue lleva a cabo el Plantón 'Por un Nuevo Liberalismo Ya' convocado por los Hermanos Galán en frente de la Registraduría Nacional. (Colprensa - Álvaro Tavera)

El pasado 20 de octubre se conoció que la Corte Constitucional concedió la personería jurídica al Nuevo Liberalismo, colectividad liderada por Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, hijos de Luis Carlos Galán, político colombiano que fue asesinado por Pablo Escobar en la década de los ochenta.

Luego de que el movimiento reviviera, Juan Manuel Galán se pronunció con respecto a los avales que piensa dar el partido para las próximas elecciones para el Congreso de la República.

En su cuenta de Twitter, el político bogotano dijo que, “el Nuevo Liberalismo no será un expendedor de avales para satisfacer aspiraciones personales”.

Seremos leales a los principios éticos del partido para luchar contra el clientelismo y la corrupción. Tendremos medidas y metodologías que nos blindarán de los corruptos

Agregó además que, “los aspirantes que desean integrar las listas al Congreso por el Nuevo Liberalismo deberán acceder a verificación de lavado de activos y financiación del terrorismo, publicar sus hojas de vida, debates políticos y argumentativos, entre otros aspectos de control”.

Según Galán, los debates políticos y argumentativos “permiten conocer a los ciudadanos qué proponen los aspirantes a candidatos por el Nuevo Liberalismo”, los proyectos de ley que presentará y los debates de control político que llegarán al Congreso de llegar a ser elegidos.

“El Nuevo Liberalismo es distinto. El que llegue al partido debe tener identidad colectiva y un verdadero compromiso de construir un partido con vocación de permanencia y trascendencia para los ciudadanos”, sostuvo en el trino.

Finalizó diciendo que él y los integrantes de este partido defenderán los “postulados y el legado histórico del Nuevo Liberalismo” para poder cambiar la política de Colombia, “que haya plena justicia social, igualdad de derechos y oportunidades para todos. Empezamos dando ejemplo”.

Así revivió el Nuevo Liberalismo

La viuda de Galán, Gloria Pachón fue quien instauró una tutela para revivir el partido político que estaría bajo el liderazgo de Juan Manuel y Carlos Fernando Galán. Sin embargo, el CNE desestimó la tutela argumentando que el partido “no cumplió los requisitos constitucionales, en relación con los escaños en el Congreso y el umbral, contenidos en el Artículo 108 de la Constitución Política”. También se la negó porque lo estipulado en el Acuerdo Final para la Paz no podía ser aplicado como fundamento normativo como sí pasó con la Unión Patriótica.

El CNE sostuvo que a pesar de que ambas organizaciones fueron víctimas de la violencia, la Unión Patriótica perdió su personalidad jurídica, mientras que el Nuevo Liberalismo renunció a ella mediante un acuerdo puro y simple de adhesión al Partido Liberal. Consideró que el Nuevo Liberalismo debía observar el acuerdo de reunificación con el Partido Liberal, pues su historia está ligada a este partido.

Una decisión que pasó a la Corte Constitucional para ser revisada, y el pasado jueves 5 de agosto, la Sala Plena decidió por unanimidad revivir el ‘Nuevo Liberalismo’, que tendrá entonces la oportunidad de medirse en las elecciones de 2022.

La Sala analizó los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela y encontró acreditada la legitimación en la causa por activa y por pasiva, así como los requisitos de inmediatez y de no tratarse de una tutela contra tutela.

“El Consejo de Estado desconoció el precedente que la propia Sección Quinta fijó en el caso de la UP, dado que en el caso del Nuevo Liberalismo también se presentan circunstancias excepcionales y ajenas a la voluntad del partido que lo pusieron en desigualdad en la contienda electoral; y violación directa de la Constitución, en razón a que el Consejo de Estado desconoció la Constitución y, en particular, el Acuerdo Final para la Paz pues, aunque este no tiene fuerza vinculante directa, el juez puede aplicar los principios de apertura democrática, como una forma de cumplimiento de buena fe del acuerdo, tal y como ocurrió con el partido de las Farc-EP”, argumentó la Corte Constitucional.

