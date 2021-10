Video | Carla Giraldo revela porqué no cayó bien en ‘MasterChef Celebrity’: “Tengo un humor noventero, ácido y muy machista”

Foto original: RCN Televisión

‘MasterChef Celebrity’ está llegando a su fin y ya se conocen dos de los finalistas que disputarán el premio a mejor cocinero famoso de Colombia. Frank Martínez y Carla Giraldo son los primeros concursantes en avanzar a la última fase, y a pesar de las críticas que recibe la actriz cada fin de semana, ha demostrado ser una de las fuertes candidatas a ganar en la presente edición del concurso culinario.

Sumado a la polémica que rodea a Carla, se incluye un cruce de comentarios entre ella y Liss Pereira, quien sigue en disputa por un cupo en la final. En días pasados, la nortesantandereana reveló que nunca recibió una carta que supuestamente le había enviado su compañera pidiéndole disculpas. Por otra parte, la paisa rompió el silencio y en diálogo con el personaje ‘Diva Rebeca’, interpretado por Omar Vásquez, relató pormenores de los encontronazos que ha tenido con la comediante.

Primero, mencionó que hay cosas que no se perciben dentro del ‘reality’ pero que sí se ven en el programa. Después, aclaró que al momento de empezar el concurso, sabía que no le agradaba completamente a Liss; de hecho, ambas tuvieron una discusión el primer día. Después, afirmó que ella había hecho trampa en una ocasión.

“Cuando digo trampa en mis términos, yo no lo veo tan grande como la gente lo ve, para mí la trampa es trampa en cualquier juego (…) y cuando hablo de eso me refiero a que el primer día tuve un encontrón con ella porque salseó escondida debajo del mesón y yo simplemente se lo dije después, porque yo siempre les dije a todos, todo en su cara. Y le dije que no me parecía que estuviera salseando debajo del mesón, y ella me contestó: ‘si yo te viera haciendo lo mismo, no diría nada’”, narró la actriz, aclarando que después de aquel momento empezó la enemistad entre ellas dos y que incluso se impresiona cada que ella la menciona en entrevistas.

Asimismo, Carla recordó que ella siempre tuvo buen trato con la comedia a pesar de no ser amigas, mientras que ella la halagaba en camerinos y detrás de cámaras. Con respecto a las críticas que circulan en redes por sus comentarios en el programa, indicó que la intensidad del juego hace que muchas veces ella diga cosas que no caen bien.

“Yo no me retracto de mis palabras, pero sé que lo que dije era por lo que se vive en el momento, por la calentura en el juego (…) no me arrepiento de ir a MasterChef, respeto el formato y creo que si hay un lugar donde no hay rosca, por ningún lado, es ahí; no hay manera de penetrar a nadie fuera del set”, y expresó que fue feliz durante su estadía en el ‘reality’.

Otro tema que aclaró fue que en ningún momento se había metido con el hijo de Liss Pereira. Vale recordar que, en uno de los episodios la actriz, nacida en Medellín, lanzó un comentario a la humorista donde mencionó a su hijo.

“Quiero llegar al punto donde supuestamente me metí con el hijo de ella, nunca me metí con el hijo de Liss; yo me metí con la maternidad de ella (…) no justifico mis palabras y no me arrepiento de lo que dije porque la frase no salió completa, y esta era ‘no quiero que mis hijos vean esta clase de programa donde todo el mundo se está ayudando para ganar 200 millones otra persona’. Para mí lo justo es que cada uno juegue limpio, sobre todo en eliminación. Yo tengo hijos y deberías darle ejemplo”, recordó de manera efusiva.

Finalmente, dijo que no le gusta verse en el programa y que nunca cometió traición en el formato. Además, reiteró que fue muy amable, cariñosa con sus compañeros y que incluso, les dio detalles a todos. Por otro lado, creyó que su papel dentro del programa caería bien en la audiencia, cosa que no ha ocurrido y por eso muchos la catalogan de “La mala”.

“Yo no pensé que la gente me fuera a leer así, pensé que se iban a divertir mucho conmigo. ¿Sabes qué pasa? Ha cambiado mucho el humor, yo tengo un humor muy noventero, muy ácido, muy machista también y bueno, no pega con la juventud de ahora”, le explicó al personaje representado por Omar Vásquez, expresando que pese a las críticas, disfruta de los memes que le hacen cada fin de semana.

A continuación, vea la entrevista completa entre Carla Giraldo y ‘Diva Rebeca’:

