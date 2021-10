Video | Dimayor no descarta cambiar el sistema de campeonato en 2022 para jugar solo una liga anual

En diálogo con el programa de debate ESPN F 90 en la noche del viernes 22 de octubre, el presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor), Fernando Jaramillo, habló sobre la posibilidad de modificar el formato del campeonato nacional de primera división.

Considerando que en la temporada 2022 del fútbol a nivel internacional habrá un mundial en noviembre y a la par se llevarán a cabo elecciones legislativas y presidenciales en Colombia, Jaramillo expresó que hay optimismo por la reactivación económica y deportiva en su totalidad volviendo a habilitar el aforo total en los estadios de Colombia, pero que deben planear cómo disputar los partidos de la A sin retrasar su cronograma.

En ese sentido, el presidente del ente rector del fútbol colombiano también habló de que podrán haber cambios de acá en adelante que serán planteados desde la directiva de Dimayor, que serán expuestos a modo de propuesta a cada uno de los clubes afiliados a la entidad.

Entre esas modificaciones, dio a entender que el sistema de juego es algo que pretenden variar, pese a la dificultad comercial que se les atraviesa de por medio. Estas fueron sus palabras al respecto:

Jaramillo habló que no pueden priorizar la emoción frente al negocio considerando que los clubes vienen de atravesar una crisis económica fuerte derivada de la pandemia del covid-19 y que desde ya deben ir pensando en lo que será el año próximo donde no podrán tener fútbol en tres semanas de elecciones y tampoco podrán pasarse de noviembre cuando se juegue la Copa del Mundo de la Fifa en Catar.

Tenemos una reunión de planeación, no sé si ellos los van a aceptar o no, no sé si son muchos al mismo tiempo, pero tenemos que pensar en un fútbol diferente, un gremio diferente y en el futuro, entre esos está un sistema de campeonato diferente. No es fácil desde el punto de vista comercial y de ingresos, es una desventaja tener un formato de campeonato de un año