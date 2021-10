Fiscalía llamó a juicio a abogado que se defendió de un atracador

Imagen de referencia. El joven de 28 años asesinado en Monserrate falleció luego de recibir un disparo. Foto: Colprensa/ Archivo

Un reconocido abogado bogotano fue llamado a juicio por la Fiscalía luego de que el 16 de mayo del 2019 un asaltante ingresara a su casa y se viera obligado a defenderse ante la agresión con un viejo revólver de su padre que tenía guardado en un cajón y que no tenía salvo conducto a nombre de Fernando Amaya, el protagonista de esta historia, sino de su padre que había fallecido.

Amaya comentó su situación al portal Focus Noticias en el preámbulo a la audiencia programada para el 12 de octubre en Bogotá:

Tuve que defenderme, estaba ya oscureciendo, escuché un fuerte golpe en la cocina, el hombre había roto un vidrio para meterse a la casa, yo cogí el revolver que estaba guardado en el closet y cuando me lo encontré dispare causándole una leve herida, no tenia de otra, si no lo hubiera hecho no estaría acá contando esta historia

De acuerdo con las pruebas reveladas por la Fiscalía, no era la primera vez que el agresor, Diego Armando Mondragón, irrumpía en domicilios ajenos; Mondragón cuenta con un historial delictivo de seis entradas al sistema penal por hurto y en el 2017 había sido condenado, pagando unos pocos meses de prisión por un acuerdo en el que se le concedió la libertad.

El<i><b> </b></i>hombre es un delincuente, un reincidente que debería estar en la cárcel pero lo liberaron y se metió a mi casa y quién sabe a cuántas más y ahora soy yo quien esta puede perder mi libertad y literalmente estoy pagando este proceso con mi salud, mi estabilidad emocional y económica

En la historia medica de la Clínica Corpas se asegura que Mondragón estaba drogado y que actuaba de forma agresiva; sin embargo, quien está en estos momentos sufriendo el rigor de la ley es el abogado Fernando Amaya: ”Estoy viviendo un calvario y no sólo yo, mi familia, mis amigos, mi vida se ha ido deteriorando y cuando uno piensa que llega a una edad para iniciar un descanso me ha tocado sacar fuerzas de donde no las hay, me levanto todos los días pensando en cómo llegue a esto”, aseguró el abogado intentando recapitular los hechos que lo condujeron a este escenario inédito de la justicia colombiana.

El delito por el que está acusado Fernando Amaya es porte ilegal de armas y su abogado defensor, Nicolás González, solicita a la Fiscalía que ante las circunstancias se le dé un principio de oportunidad:

Fernando Amaya no es un delincuente, no es un riesgo para la sociedad, el simplemente se comportó de conformidad con las circunstancias, creo yo como cualquiera lo habría hecho, utilizando lo que tuvo a mano para defenderse de un hombre 35 años menor que irrumpió en su casa y eso es lo que hemos pedido a la Fiscalía que evite que Fernando Amaya sea injustamente condenado simplemente por defenderse

Entre tanto, los abogados defensores solicitaron al Fiscalía General de la Nación conformar un comité técnico para evaluar la posibilidad de otorgar un principio de oportunidad a Fernando Amaya.

La audiencia contra el abogado se realizará este martes 12 de octubre ante un juez de conocimiento de Bogotá.

