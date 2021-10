‘LEO’, el restaurante colombiano que está entre los 50 mejores del mundo

‘LEO’, de la cartagenera Leonor Espinosa, está entre los 50 mejores restaurantes del mundo. Foto: Leonor Espinosa en Instagram

Este martes, en el Flanders Meeting & Convention Center Antwerp de Bélgica, se llevó a cabo la gala que galardona a lo mejor de la gastronomía mundial. Se trata del ranking ‘The World’s 50 Best Restaurants’, que pretende enumerar a los mejores restaurantes del mundo. A pesar de que el premio máximo se lo llevó el danés Noma, con tres estrellas Michelin, hubo presencia colombiana con ‘LEO’, el restaurante en Bogotá liderado por Leonor Espinosa y su hija, la sommelier Laura Hernández Espinosa.

El lugar, ubicado en la localidad de Chapinero, ofrece dos salas, un menú de degustación y otro de platos, acompañado por las bebidas curadas por su propia hija. Con esto, logró ser el único restaurante colombiano en la lista, ubicado como número 46.

Según la prestigiosa lista, Espinosa ofrece ingredientes de la cocina colombiana poco conocidos como copoazu, arrechón y bijao. Con ellos, logra representar comunidades locales y tradiciones gastronómicas propias de su cultura costeña y el resto de Colombia.

En otro aparte, la publicación destaca que Espinosa por su conmemoración como la mejor chef latinoamericana en 2017. Además, destaca la calidad interdisciplinaria de la cocinera cartagenera. “Economista y artista de formación, el amor de Leo por la antropología, el arte contemporáneo y la cultura es evidente tanto en su cocina como en el restaurante en sí: una habitación luminosa y moderna adornada con una iluminación audaz”, elogió.

Leonor y su hija estuvieron presentes en la gala llevada a cabo en Bélgica. Ambas se vieron posar en la alfombra roja, acompañadas por el equipo de ‘Leo’ en Chapinero.

“Los reconocimientos de restaurantes colombianos en el exterior, representan valor agregado al turismo y a la identidad, y deberían generar más conciencia en países como Colombia que enfrentan grandes retos en su gastronomía no solo por la pandemia, o por la explotación indebida de los recursos naturales, o a la falta de reconocimiento de formas de consumo ancestral, o a desacertados cambios en patrones agrícolas, pero sobre todo, por falta de políticas para entender la gastronomía como una herramienta generadora de valor económico y bienestar social”, expresó la mujer, en un comunicado por el importante triunfo internacional.

Leonor Espinosa, entre los mejores 100 chefs del mundo

A su vez, se conoció que Espinosa también entró al ‘The Best Chef Top 100 Award’ como la cocinera número 98 en el mundo. La mayoría de los jefes de cocina presentes en este listado de The Best Chef Awards son mundialmente famosos y han encabezado otros listados y guías gastronómicas.

De acuerdo con el listado del importante evento de reconocimiento a los mejores en la gastronomía en el mundo, el chef Dabiz Muñoz, de DiverXo, en Madrid, ganó el premio The Best Chef Top 100 Award impulsado por Perlage.

Muñoz, que también ha sido elegido uno de Los 100 españoles más creativos del mundo de los negocios por FORBES, aseguró que “esto es solo el comienzo y lo mejor está por llegar”, y que para él y para su equipo “no hay límites a la vista”.

Por su parte, el chef Björn Frantzén, de Frantzén, en Estocolmo, repitió el segundo lugar y se llevó el premio al Mejor Chef votado por Chefs impulsados por Difference Coffee. El tercer lugar, fue ocupado sorpresivamente por el chef Andoni Luis Aduriz, de Mugaritz, en San Sebastián, quien dio un gran salto desde su anterior posición 45 en la lista del año pasado.

