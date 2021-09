Mujer en Medellín denuncia acoso sexual de su expareja: “Dice que me va a matar, me quiere muerta”

Bogotá, 12 de enero de 2018. Maltrato a la mujer. (Colprensa)

La violencia contra las mujeres en Colombia no cesa. Recientemente se conoció el caso de una mujer en Medellín que aseguraba ser acosada y amenazada por un hombre quien, según ella, fue su excompañero sentimental.

La posible víctima identificada como Laura Castañeda, ha hecho pública la denuncia contra ese hombre de nacionalidad norteamericana. Dentro de su relato, menciona que en ocasiones ha sido amenazada con ser violada no solo a ella sino también a su madre. Todo ocurrió después de que ella decidiera terminar la relación con dicho sujeto.

“Mi situación con este señor es que yo decido terminar la relación con él y decirle que no quiero nada más, y él empieza a acosarme y amenazarme; además me dice que me va a matar y que le va a hacer daño a mi familia o que también me va a robar a mi hijo, un niño que no quiso reconocer”, narra la víctima en diálogo con el canal Telemedellín. Además, enfatizó en que el extranjero ha intentado entrar a su casa sin permiso y de manera violenta.

Pese a que fue el agresor fue capturado dos veces y que la mujer ha hecho el mismo número de denuncias, este sigue libre; incluso, afirma que la Fiscalía no tiene en cuenta la acusación hecha por las intimidaciones y el acoso.

“En este momento el señor sigue libre, sigue con los acosos y yo tengo que esconderme porque no encuentro protección en ningún lugar”, y aprovecha para manifestar lo que él le escribe a través de WhatsApp, recibiendo constantes ataques y acosos por esta plataforma. “Me dice a mí que me va a violar, que me tengo que cuidar porque me está vigilando, él se la pasa todo el día afuera del conjunto residencial donde yo vivo, viendo a ver quién sale, y también me dice que va a traer a sus amigos para que también me viole”, señaló la mujer al medio ya mencionado.

El relato no acaba ahí; Laura expresa que el agresor le ha dicho que “me va a matar, que me quiere muerta” y denuncia que hace pocos días intentó robarse a su hijo, y pese a todo eso, asegura que las autoridades no han hecho nada, ni la Policía ni la Fiscalía. “No me protegen (…) tienen que esperar a que el señor haga algo contra mí físicamente, para que hagan algo con el señor americano”, subrayando además que tiene cuatro órdenes de protección que no han sido ejecutadas por las autoridades correspondientes de su caso.

Por otro lado, y según cuenta la mujer de 34 años de edad, ha acudido a Migración Colombia donde le responden que la condición de su expareja es de ciudadano irregular pero no actúan más allá de eso; además, la mujer afirma que él padece problemas mentales, motivo por el cual tiene que esconderse para evitar cualquier agresión.

“Nos dimos cuenta que el señor tiene un problema de bipolaridad y está diagnosticado médicamente con este trastorno, y pues no toma sus medicamentos y por eso es que le dan esas crisis donde las amenazas y los acosos son de hasta horas. A él lo han encontrado en estado de indigencia, pero como yo no sé dónde se queda finalmente el señor, ha sido muy difícil encontrarlo”, puntualizó a La FM.

Por el momento, la mujer sigue escondida y a la espera de que la Policía, Fiscalía y Migración Colombia actúen de manera pertinente. “No es justo de que me esté escondiendo en mi propio país”, finalizó Laura Castañeda.

