Menores estarían siendo reclutados a la salida del colegio por disidentes de las Farc

De acuerdo con un reciente informe de la consejería presidencial para los derechos humanos, el delito de reclutamiento de menores en Colombia está en incremento, pues las cifras entregadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), confirmaron que un total de 460 menores que están bajo su protección, manifestaron haber sido reclutados entre el 26 de septiembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.

Por su parte, la Fiscalía, que a diferencia del ICBF sostuvo que en sus cifras, en los casos de ya mayores de edad que manifiestan haber sido reclutados cuando eran menores, reporta para el mismo período cerca de 1.426 niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de este fenómeno.

El informe también revela cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, según las cuales entre 1958 y 2016 hubo un total de 17.860 niños reclutados de los cuales el 57% fueron reclutados por la extinta guerrilla de las Farc.

Tras el resultado de cifras, también se conoció que el reclutamiento de un menor siempre es forzado pues “el menor de edad reclutado es la víctima de una forma criminal de manipulación psicológica y social en una etapa de su desarrollo en la cual está mayormente expuesto a toda suerte de engaños”, indicó el informe.

Dicha información, tiene como argumentación la historia de una madre, que le detalló a Noticias RCN, cómo ha sido su sufrimiento al contar que su hijo de 14 años, fue engañado y llevado por disidentes de las Farc al Urabá antioqueño, lugar del que hace pocos días se comunicó y le manifestó querer escapar.

Según el noticiero, la madre detalló que su hijo fue llevado para las filas del grupo guerrillero cuando él salió del colegio.

“Espero que mi hijo aparezca lo antes posible y que aparezca bien, porque yo estoy muy preocupada”, señaló la madre del menor a informativo.

Además, la madre del menor relató: “Recibí una llamada de mi hijo dónde me decía que estaba bien, que no le fuera a decir a nadie lo que me iba a contar pero que se lo habían llevado con mentiras, diciéndole que le iban a pagar muy buena plata, que era un buen trabajo y mentiras. Resultó que lo tienen por allá trabajando para un grupo armado por los lados de Urabá. Él ya vio que están pasando cosas por allá que no le gustan y él se quiere venir, pero no ha podido”.