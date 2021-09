Enrique Vives se declaró inocente tras imputación del cargo de homicidio en la modalidad de dolo eventual

Tras una semana plagada de maniobras evasivas, excusas médicas y aplazamientos, la justicia colombiana finalmente pudo celebrar la audiencia de imputación de cargos en contra del empresario, Enrique Vives Caballero, quien atropelló a siete personas, quitándole la vida a seis, mientras se movilizaba por el sector de Gaira, Santa Marta, en la madrugada del pasado 13 de septiembre, y con grado dos de alicoramiento.

La diligencia se celebró desde la Fundación Santa Marta por el Niño, el centro médico en el que se internó desde la noche del pasado 15 de septiembre, para recibir atención psiquiátrica en contra de las ordenes de la juez encargada del caso, Olmis Cotes.

El encuentro inició hacia las 4 de la tarde con el procedimiento de rutina, dando pie a unas declaraciones iniciales por parte del empresario quien explicó sus razones para los retrasos que se han visto en el proceso hasta ahora:

“El shock tremendo que he tenido es lo que me ha llevado a someterme a un tratamiento. Aquí estoy haciendo un esfuerzo, no quiero que piensen que estoy huyendo a la justicia. No he comparecido anteriormente porque mi salud no me lo ha permitido. Hoy estoy haciendo un esfuerzo sobrenatural para acompañarlos en esta audiencia”.