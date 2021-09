En vivo: Karen Abudinen, ministra TIC, se defiende en el debate de moción de censura en su contra

Bogotá. Septiembre 3 de 2021. Moción de Censura a la Ministra de las TIC Karen Abudinen Abuchaibe en la Cámara de Representantes. En la foto: Karen Abudinen. (Colprensa - Camila Díaz)

Sobre las 10:00 a. m. inició el debate de moción de censura contra Karen Abudinen, ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por su presunta responsabilidad en el embolate de los 70.000 millones de pesos de un anticipo entregado a la Unión Temporal Centros Poblados otorgado por la cartera gracias a un contrato que se ganó en diciembre la UT.

Tras la intervención de los partidos de oposición, independientes y gobiernistas, cada uno con una postura diferente en torno a la responsabilidad política de la funcionaria frente al escándalo de corrupción, Abudinen tiene la palabra y se defiende en estos momentos de las acusaciones en su contra.

En su intervención, la ministra recalcó que no va a renunciar al cargo porque le está dando la cara al país. “Quiero que todos entendamos que los funcionarios honestos hoy estamos trabajando contra los camuflados en entidades y que se dedican a robarse el futuro de los colombianos. Quiero dejar en claro que mi trabajo como responsable del ministerio permitió que hoy hayamos develado monstruosos carteles de corrupción que se están robando de tiempo atrás al Estado colombiano, pusimos en evidencia esta estructura criminal”, sostuvo Abudinen.

Sobre la licitación del contrato, explicó que esta nació bajo la administración de la exministra TIC, Sylvia Constaín, y que dividir en dos los proyectos fue idea de una consultoría que contrató la cartera. También dijo, que empresas sin experiencias pudieran licitar, como las de Centros Poblados, no es culpa de ella sino de la ley colombiana. “No me lo inventé. Es la ley 80”, y agregó que no habría cómo conocer a los contratistas. “Yo no conocía Centros Poblados. El ministerio hizo todo lo que decía la ley”.

“Los corruptos quieren impedirnos conectar miles de escuelas rurales, una de las metas más importantes para el Ministerio de las TIC y un compromiso de este Gobierno”, agregó Abudinen.

En otro punto, aseguró que Centros Poblados no se ganó el contrato por “ofrecer más conexiones”, sino “por criterios ponderables” y que ETB quedó de segundo. Si bien no fue el único criterio que el MinTIC usó, dar más conexiones sí era un criterio que daba puntaje, pero la ministra dijo que eso no era así.

“Los corruptos serían los mayores premiados con mi renuncia, han encontrado en mí, su mayor enemiga”: Abudinen.

Siga la intervención de la ministra aquí:

En desarrollo...