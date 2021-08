Unos 60 mil policías acompañan el paro nacional de este jueves en Colombia

Foto de archivo. Un policía mira durante enfrentamientos con manifestantes en las protestas antugubernamentales en Bogotá, Colombia, 29 de junio, 2021. REUTERS/Nathalia Angarita

Tal y como lo había anunciado el ministro de Defensa, Diego Molano, la Policía Nacional ya desplegó un operativo en las diferentes ciudades del país para garantizar el orden público en el marco de las nuevas manifestaciones que se desarrollarán este jueves 26 de agosto a lo largo y ancho de Colombia.

Por tal motivo, la fuerza pública nacional, en coordinación del Ministerio de Defensa, instaló el Puesto de Mando Unificado con el que se adelantará el dispositivo de seguridad que no solo propenderá por la tranquilidad en el país, sino que, según la institución, garantizará el derecho a la protesta.

Por esa razón, Molano aseguró que “se dispuso de un pie de fuerza con más de 56 mil uniformados para que acompañen a las personas que decidieron salir a marchar y velar por su seguridad”. De igual manera, reveló que el Ejército también brindará apoyo en varios sectores del país durante este jueves.

“Más de 400 mil hombres de nuestras fuerzas armadas en todo el país estarán prestos para garantizar los derechos de todos los colombianos, el derecho a la libre movilidad, al trabajo, de todos aquellos que no decidieron manifestarse”, expresó el MinDefensa.

Asimismo, le pidió a los colombianos que saldrán a manifestarse que lo hagan de manera pacífica y advirtió que los uniformados están dispuestos “a actuar ante cualquier acto de vandalismo que se presente”.

Además, fue enfático en que no permitirá que se presenten situaciones similares a las del paro nacional que inició el 28 de abril: “No vamos a permitir que afecten la seguridad y la tranquilidad de los demás”, aseveró.

Además, en Cali, el general Juan León, comandante de la Policía Metropolitana de la capital vallecaucana, dio a conocer el protocolo de más de 2.500 policías que velarán por la seguridad de los caleños durante esta jornada de protestas: “Tenemos los dispositivos desde las horas de la tarde dispuestos en todo Cali en la parte preventiva. Directamente el cubrimiento a todos los puntos críticos de la ciudad, especialmente al sistema masivo, las estaciones de servicio y los CAI”, dijo el general León.

Por su parte, el secretario de Seguridad de esa ciudad, Carlos Javier Soler Parra, exhortó a la ciudadanía que participará en las marchas para que transcurran en normalidad y de manera pacífica, evitando disturbios y afectaciones al patrimonio público y privado de la ciudad.

“Esperamos que la protesta sea lo que debe ser una protesta en Colombia: pacífica, una marcha tranquila, un recorrido donde uno puede reclamar sin dañar, sin vandalizar, sin destruir, sin atacar funcionarios públicos y sin alterarse”, sostuvo Soler.

El ministro Molano no fue el único que se pronunció desde el Gobierno sobre las movilizaciones de hoy; el jefe del Ministerio del Interior, Daniel Palacios, también se pronunció al respecto y aseguró que el ejecutivo, así como la Policía Nacional, prestarán suma atención a lo sucedido este 26 de agosto y destacó que “tenemos todas las capacidades de nuestra fuerza pública para garantizar el ejercicio de la protestas, y también para quienes decidieron no salir. Invitamos a hacerlo de manera pacífica respetando los protocolos de bioseguridad”, explicó Palacios, quien también enfatizó que no permitirán hechos vandálicos.

“No habrá ninguna tolerancia frente a algún acto de violencia. Judicializaremos a cualquier persona que quiera sembrar violencia. Además los bloqueos no son un derecho consagrados en la constitución y afectan a los derechos de los colombianos”, manifestó el ministro Palacios.

El presidente de Colombia Iván Duque también condenó la situación dado que, convocar manifestaciones por estos días, cuando las variantes delta y alfa del covid-19 ya están circulando en el territorio colombiano, es atentar contra la vida humana y propiciar más contagios y muertes.

“Nosotros vimos lo que pasó en el tercer pico y ya vimos las consecuencias en muertes y en contagios, hoy nuestro país está viendo reducir las muertes y esta semana se ha registrado el menor número de muertes en 14 meses, entonces esos indicadores son importantes”, señaló Duque.

