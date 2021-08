La millonaria oferta de Gremio para concretar el fichaje de Jáminton Campaz

Jamintoz Campaz (der.) durante un partido contra Atlético Nacional, por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2021-I - Cortesía Dimayor

Jaminton Campaz es uno de los jugadores más apetecidos de la Liga colombiana, y por ende, son varios los equipos que se han interesado en sus servicios durante el último tiempo. Sin embargo, Gremio de Brasil para ser el que se encuentra más cerca de concretar su contratación, pues ya tiene adelantadas varias ofertas.

El conjunto brasileño aceleró en las últimas horas en las negociaciones: inicialmente envió una oferta de tres millones de dólares al Deportes Tolima por el 80% de los derechos deportivos, sin embargo, la dirigencia, encabezada por Gabriel Camargo, no la aceptó. Posteriormente, según el periodista de Caracol Radio, Camilo Pinto, la oferta se elevó a 3,5 millones, con el fin de que al ‘Pijao’ le queden tres millones libres descontando impuestos y las comisiones para el jugador. Pero la misma fuente aseguró que la institución de Ibagué tampoco no le dio el visto bueno a dicha cantidad.

Diversas medios han manifestado que el propio Campaz le ha solicitado al equipo que acepte una de las ofertas y lo deje salir al exterior. Sin embargo, a falta de que se defina la situación del colombiano, el portal brasileño, GZH, informó en las últimas horas que Gremio estudiaría subir el monto de la transferencia a cuatro millones de dólares.

En cuanto a los términos del contrato, Campaz ya tendría un acuerdo salarial con los brasileños, por lo que, de acordarse el monto de la transferencia, estaría listo para practicarse los exámenes médicos y oficializar su vinculación. Cabe recordar que el mercado de transferencias en dicho país se cierra el próximo 30 de agosto.

En el último partido de la Liga Betplay, válido por la cuarta fecha, Deportes Tolima enfrentó al Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano, sin embargo, el volante ofensivo tomó la determinación de no viajar a modo de protesta, luego de que, al parecer, el equipo rechazara una de las propuestas del conjunto de Brasil. “Jaminton Campaz decidió no viajar a Barranquilla, luego de que Tolima recibiera una oferta de Gremio de Porto Alegre, con buenas cifras, y posteriormente el equipo de Ibagué decidiera no cerrar la negociación”, expresó el periodista de Caracol Radio, Diego Rueda, en su cuenta de Twitter.

De llegar a un acuerdo, el futbolista ‘Cafetero’ se uniría a su compatriota Miguel Ángel Borja, quien, luego de especularse con su posible llegada a Boca Juniors, terminó llegando a la escuadra de Porto Alegre. “Gremio hace oficial el fichaje del delantero Miguel Borja. El deportista de 28 años, nacido en Tierra Alta (Colombia), firma contrato hasta diciembre de 2022, cedido, manteniendo prioridad en la adquisición”, expresó la institución. De acuerdo con la información publicada por Felipe Sierra, periodista de Win Sports, el acuerdo se logró con un préstamo por 18 meses a cambio de 1.1 millones de dólares y bajo una opción de compra de 3.5 millones.

A partir de este lunes, Campaz se encuentra presente en Bogotá en el ‘morfociclo’ que convocó el técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, del 9 al 12 de agosto en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol.

El más valioso de la liga:

Según el portal especializado, Transfermarkt, actualmente Campaz es, por lejos, el jugador más valioso del balompié nacional: se estima que su valor de mercado ronda los 4,30 millones de euros; en la segunda posición aparece Jarlan Barrera (Atlético Nacional) con 2,40 millones; y cerrando el podio está José Ortiz (Independiente Santa Fe), tasado en 1,80 millones.

