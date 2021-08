La mayoría de las personas en UCI en Colombia son pacientes entre 50 y 59 años

La vacunación, entre tanto, sigue avanzando a paso firme y el domingo fueron aplicadas 226.820 vacunas, de las cuales 66.646 corresponden a segundas dosis y 7.072 de la monodosis de la farmacéutica Janssen. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

En varias ciudades del país se está llamando a las personas mayores de 50 años a vacunarse dado que casi dos millones no se han acercado a ponerse su primera dosis, además, se confirmó que ese grupo etario tiene 600 veces más riesgo de complicarse por los síntomas derivados del virus.

Y así se ha demostrado en los últimos días ya que, según cifras del Instituto Nacional de Salud, el mayor número de personas en UCI actualmente responde a personas entre los 50 y los 59 años con 848 pacientes y luego el grupo de 40 a 49 años con 726.

La realidad es que el 39 % de las personas entre los 50 y 59 no se han acercado a los puntos de vacunación, cifra que baja, por ejemplo para las personas entre 60 y 69 años con el 26, 9 %.

“Alrededor de dos millones de personas entre 50 y 59 años no se han vacunado y un millón de personas mayores de 60 años, que también tienen disponible el biológico, no han accedido a él. En estudio reciente en La Florida (EE.UU.), el 97% de las personas que han sido hospitalizadas o han perdido la vida, tuvieron la vacuna disponible y no hicieron uso de ella”, dijo el Viceministro de Salud, Alexander Moscoso.

De acuerdo con el monitoreo permanente que realiza el ministerio a través de los distintos medios o canales de información, hay personas que han optado por no acceder a la vacuna por mitos alrededor de la misma. Por eso, Moscoso se refirió a algunos de los mitos más comunes, versus su realidad.

Mito: La vacuna viene con un chip.

Realidad: Nosotros nos hemos vacunado toda la vida, niños, mujeres, adultos mayores, y todos quiénes la promocionamos nos hemos vacunado. Si fuera así no lo habríamos hecho. No coman cuento, esto no es posible, no ponga en riesgo su vida.

Mito: Los efectos de la vacuna son severos.

Realidad: No es cierto, los efectos de la vacuna son leves: dolor local en el brazo, un número muy pequeño de personas hace algo similar a un cuadro gripal leve que, igualmente, con analgésicos cede. Todos estos se pasan en un plazo máximo de dos días y si toma analgésicos, más rápido aún.

El riesgo de no vacunarse es mayor al riesgo de efectos leves producto de la vacuna.

Mito: Voy a tener que hacer una fila muy larga para poder vacunarme.

Realidad: Hacer fila es incómodo, nos molesta, pero hay opciones, llame y agéndese y así tiene una hora específica y no le toca esperar En todo caso, es mejor hacer fila para vacunarse que hacer fila esperando una cama de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Este miércoles 4 de agosto, el país recibió un nuevo lote de vacunas del laboratorio Pfizer, alcanzadas a través del acuerdo bilateral con esta casa farmacéutica. Germán Escobar, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud y Protección Social, indicó que se trata de 524.160, que se destinarán para continuar con la aplicación de segundas dosis y la inmunización de las mujeres gestantes, así como la vacunación de población entre 12 y 17 años con comorbilidades.

De acuerdo con Escobar, de este laboratorio el país ha recibido, hasta el momento, 12.487.410 dosis de vacunas contra el covid-19. “Continuamos con el avance del Plan Nacional de Vacunación contra el covid19. Estas dosis se suman a las más de 11 millones de dosis de esta casa farmacéutica y es el primer envío de agosto”, precisó.

Asimismo, invitó a los colombianos para que asistan a los puntos de inmunización, teniendo en cuenta que están abiertas todas las etapas del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19. Con este nuevo arribo, Colombia completa 36.338.914 dosis, incluyendo los 2,1 millones adquiridas por el sector privado y los seis millones donadas por el Gobierno de Estados Unidos.

Por último, recordó que hasta las 23:59 del 3 de agosto, en el país se han aplicado 28.608.522 dosis, de las cuales 12.542.092 dosis corresponden a esquemas completos (entre segundas dosis y monodosis).

