Denuncian que 573 familias salieron desplazadas de Argelia, Cauca

POPAYÁN. 28 de marzo de 2021. Más de 2000 campesinos huyeron del corregimiento de El Plateado, Argelia, por los combates que se presentan entre las disidencias de las Farc y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. (Colprensa-Francisco Calderón)

Este 1 de agosto, el Observatorio Comunitario Humano Pedro Vaca aseguró que al menos 250 familias, 573 personas entre las que hay 160 mujeres y 163 niños fueron desplazados por la violencia en Argelia, Cauca.

De acuerdo con la organización, los ciudadanos salieron de sus viviendas por los combates que ocurren en la zona, exactamente en la vereda El Encanto, del corregimiento de Sinaí, entre grupos armados.

También aseguraron que hay confrontaciones con ráfagas de fusil y explosivos en las veredas El Pinche y Las Vegas, de El Plateado.

Se exige a las instituciones correspondientes tomar las acciones necesarias, para salvaguardar la vida e integridad de los habitantes y brindar las ayudas humanitarias.

Por su parte, el director de la Unidad para las Víctimas en Cauca, Dan Harry Sánchez Cobo, dijo que se investigan y monitorean las alteraciones de orden público en la zona.

Contó que las personas afectadas fueron albergadas en un centro educativo del casco urbano y los hechos están siendo acompañados por el Comité de Justicia Transicional, en compañía de otras entidades u organizaciones.

“El municipio cuenta con unos kits de albergue, atención alimentaria, y se analizará si se requiere una mayor atención en el componente alimentario y de albergue, así como salud y atención psicosocial”.

Por su parte las autoridades, de acuerdo con La W, prometieron recuperar la seguridad de las zonas con el fin de que las familias retornen a sus viviendas.

Cabe mencionar que Colombia vive una oleada de violencia que no se veía hace años y que ha despertado el monstruo del desplazamiento en distintas zonas del país. por ejemplo, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado el pasado 30 de julio en el cual indicó una alerta de inminencia para las comunidades de Roberto Payán y Magüí Payán, en el departamento de Nariño, por cuenta de las acciones de los grupos armados que operan el negocio del narcotráfico en la zona.

De acuerdo con las cifras del organismo, este panorama ha generado que actualmente haya cerca de 6 mil personas víctimas de desplazamiento forzado en Roberto Payán, producto de los enfrentamientos entre el Frente Comuneros del Sur del ELN y dos disidencias de las Farc: el frente 30, autodenominado columna móvil Franco Benavides, y el frente Oliver Sinisterra.

Además, a la alerta también se suma el aumento de las amenazas contra las autoridades étnicas y los líderes y lideresas comunales, sociales y defensores de derechos humanos en la región. La entidad asegura que, a esta combinación de acciones criminales se suma un “enclave de producción de narcotráfico en esa región del Pacífico Nariñense, con lo cual se han generado mayores riesgos relacionados con el desplazamiento forzado y la concentración de las comunidades en las cabeceras municipales”.

Con esta ya son cuatro las alertas para la subregión de estos dos municipios nariñenses: dos de estas fueron emitidas en el 2019, y una más en el 2020.

En Ituango (Antioquia) la situación no es mejor, pues para el pasado viernes 30 de julio estaba programado el inicio del retorno de las poblaciones desplazadas a sus veredas de residencia; sin embargo, los líderes manifestaron que no tenían garantías de seguridad y no era posible volver, por lo cual el plan fracasó.

Varios líderes y agricultores recibieron un panfleto firmado por las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en el que afirmaban que los campesinos podían regresar porque tenían las condiciones para garantizar la seguridad.

