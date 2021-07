Iván Ramiro Córdoba confesó que fue muy traumático cuando el “Bolillo” Gómez lo dejó sin jugar el mundial de Francia 98

A sus 44 años, Iván Ramiro Córdoba Sepúlveda, es recordado como uno de los jugadores de fútbol más queridos por Colombia, tras su gran carrera profesional con la tricolor en los años 90. Entre las más recientes noticias de este deportista, se conoció el lanzamiento de su libro ‘Retrato de un luchador’, en el cual a través de la mirada de un niño narra su historia y cómo él a través del fútbol y del deporte logró conquistar sus metas.

Tras el lanzamiento de esta biografía, el exfutbolista habló con el diario caleño, El País, y allí reveló que uno de los momentos más tristes y difíciles fue cuando no pudo jugar en el mundial de Francia 98.

“La gran desilusión fue no haber jugado ni un minuto en el Mundial de Francia 1998. Yo venía de jugar todos los partidos de la eliminatoria, de ser titular en los amistosos previos a la cita orbital y la sorpresa fue cuando faltaban cinco días para el debut, el ‘Bolillo’ Gómez me sacó de la titular y me privó de esa posibilidad. Tenía 21 años y eso fue traumático. Luego ya no se pudo clasificar a dos mundiales siendo capitán de la Selección Colombia”, detalló Córdoba al diario local.