Joven estudiante de arquitectura fue encontrado muerto al interior de su residencia en Soledad, Atlántico

Julio Cesar Muriel Quintero, un estudiante de arquitectura de 21 años, fue encontrado muerto en su vivienda en Soledad, Atlántico. Foto: Caribe Afirmativo

El asesinato de Julio Cesar Muriel Quintero, de 21 años y quien sería estudiante de octavo semestre de arquitectura en la Universidad del Norte, dejó más incógnitas que certezas. El pasado martes, 13 de julio, sujetos aún no identificados habrían ingresado a la vivienda del joven revolviendo y deteriorando sus pertenencias. Las mismas personas, al parecer, acabaron con la vida del aprendiz de arquitecto a golpes.

Los hechos sucedieron mientras la pareja sentimental del hombre se encontraba trabajando. Según El Heraldo, en la noche, después de regresar de su jornada, fue él quien encontró al joven sin signos vitales y con traumatismos en cuello y abdomen.

El crimen contra el joven brutalmente golpeado, quien era miembro de la comunidad LGBTI, dejó a sus allegados en la incertidumbre de no encontrar razones por las que alguien pudo atentar contra la vida del joven.

De acuerdo con el testimonio del padre, Julio Muriel Canedo, quienes entraron a la casa que el joven compartía con su pareja no se llevaron ninguno de los objetos de valor de la residencia. “De pronto mi hijo le abrió la puerta a alguien e intentaron robar, porque encontraron todo desordenado, un televisor en el piso y otro que estaba enganchado lo bajaron, pero no se llevaron nada, solo se llevaron el celular porque no aparece”, indicó el hombre al diario local. Hasta el momento, todo apunta a que el celular fue el único bien robado.

Sin embargo, el padre, junto al resto de la familia de Muriel Quintero, no descarta que el ataque haya sido un intento de robo y consideran todas las hipótesis como posibles explicaciones de la muerte de su ser querido.

Frente a esto, Caribe Afirmativo, organización en pro de los derechos de la comunidad sexualmente diversa, pide que se investiguen los hechos teniendo en cuenta la orientación sexual de la víctima. Según el comunicado del colectivo, el mismo exige intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer el hecho “con perspectiva de género”.

“Vale recalcar, en esta medida que debe descartarse o comprobarse la existencia de prejuicio como motivación de los hechos ocurridos, puesto que se configuraría un delito agravado por la aplicación del articulo 58.3 del Código Penal”, aseveró la organización.

Además, instaron a la Gobernación del Atlántico y a la Alcaldía de Soledad a “ejecutar acciones afirmativas que busquen la garantizar la vida y la seguridad de las personas LGBTI en los territorios”.

Por otro lado, Caribe Afirmativo recordó que el territorio, en cabeza de Elsa Noguera, cuenta con legislación que pretende proteger los derechos de dicha población minoritaria. “En el caso de la Gobernación recordar que el pasado año se aprobó una política publica en diversidad sexual y de género, en consecuencia, obligaciones expresas para garantizar los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género”.

Muriel Quintero era un estudiante destacado desde su colegio, donde logró una puntuación en Pruebas Saber que lo hizo elegible para una beca del Gobierno. Para la misma, el estudiante decidió por la Universidad del Norte, líder en la Costa, donde tanto estudiantes como docentes lo recuerdan.

María Antonia Pardo, directora de comunicaciones de Gustavo Petro, expresó que su hijo menor estudiaba con el joven asesinado y que lo recordaba por su buen rendimiento académico.

“Era un joven de 21 años becado por el Estado por su alto rendimiento. Según mi hijo: un duro en arquitectura”, expresó la comunicadora, quien recalcó que no comparte el enfoque en su orientación sexual de las notas periodísticas.

Trino de María Antonia Pardo

En el trino, se vio la respuesta de Fabrício De Paoli, profesor catedrático de la Universidad del Norte, quien aseguró recordarlo por su alto rendimiento académico.

“Él fue mi estudiante en el semestre 2020-10, cuando aún teníamos clases presenciales. Fue un estudiante ejemplar, excelente persona y responsable. Recibí esta triste noticia hoy. Un profundo dolor. Aún no puedo creer”, indicó el ingeniero por medio de su cuenta de Twitter.

SEGUIR LEYENDO: