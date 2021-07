La joven que le regaló una piedra a Duque cuenta cómo entró al Palacio de Nariño

Tiktok: andrearomerobre

El miércoles 7 de julio se llevó a cabo en el Palacio de Nariño un evento por la libertad religiosa en el que asistieron varios jóvenes de congregaciones creyentes en presencia del presidente Iván Duque. Todo transcurría de forma normal, bajo los protocolos establecidos cuando se dio un hecho particular.

En el salón donde se llevaba a cabo el acto, una joven le entregó una piedra al Presidente, hecho que fue aplaudido por el mensaje que transmitió. Sin embargo, a muchas personas les causo curiosidad de que forma había podía entrar una piedra al Palacio, teniendo en cuenta que el lugar tiene anillos de seguridad y en algunos casos ni dejan entrar los teléfonos celulares.

“Pasamos por mucha seguridad, rayos X, revisaron nuestro bolsos, pero no pasó nada e incluso, ya en el evento, cuando yo saco la piedra (del bolsillo) para entregarla, nadie dijo nada. Eso sin duda fue Dios respaldándome”, anotó Andrea Romero, en declaraciones que recogió Alerta Paisa.

Romero le contó al medio que ella había sido invitada días antes al evento que reunía diferentes iniciativas religiosas, como influenciadora y que le habían autorizado grabar al interior del Palacio pero que cuando llegó allí para ingresar las cosas cambiaron y tuvo que pasar por diferentes filtros de seguridad.

“Me dijeron que no, me tuvieron 10 minutos esperando para que me devolvieran mi celular, pero yo creo que fue la mano de Dios porque nadie se enteró de la piedra”, confesó la joven de 16 años.

Pese a que finalmente la joven no pudo grabar nada de contenido, pues no se lo permitieron, el hecho simbólico quedó registrado y compartido por el mismo presidente Iván Duque en sus redes sociales donde la joven dijo: “Quiero decirles que la próxima vez que un joven colombiano tome una piedra, no sea para destruir si no para construir una casa o un templo y es por eso que hoy le quiero entregar esta piedra como símbolo”, explicó la joven que hizo el acto.

El mandatario se refirió al acto y comentó que lo iba a tener como símbolo de inspiración y resaltó su liderazgo. “Me pareció muy importante algo que dijiste, que cuando un joven tomara una piedra fuera para construir y no para destruir”, recalcó el mandatario. Romero hizo referencia a los encuentros que ha tenido el Esmad con los jóvenes en las marchas del paro nacional que cesaron hace unas semanas.

Desde el evento el presidente aprovechó el espacio y anunció que desde el 28 de noviembre se adelantará la primera elección popular de los Consejos Municipales de juventud donde las personas entre 14 y 28 años podrán postularse y elegir a sus representantes y usando la metáfora de la joven anotó “Yo quiero hoy invitar a los jóvenes de las organizaciones religiosas y causas sociales de fe para que participen en esta elección para que sus votos les garanticen a ustedes el construir sociedad”.

Este suceso atípico en la Casa de Nariño se sumo al que quedo regresado mientras se adelantaba el evento en el que el presidente Iván Duque sancionaba la reglamentación de la cadena perpetua para menores de edad, cuando ocurrió un hecho inesperado: la maestra de ceremonias se desmayó en medio del discurso del primer mandatario.

En imagenes quedó registrado la reacción del presidente Duque quien estaba acompañado del defensor del Pueblo, Carlos Camargo; del ministro del Interior, Daniel Palacios, y del fiscal general, Francisco Barbosa, entre otras personas. “¿Quién se cayó ahí”, dijo Duque tras escuchar el estruendo de la caída.





SEGUIR LEYENDO