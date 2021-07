Embajada de EE.UU. en Colombia ya abrió agenda de citas para solicitar la visa

(Foto: Pixabay)

La embajada de Estados Unidos en Colombia anunció que abrió nuevas citas para que las personas que están interesadas en visitar dicho país y pasar un tiempo de descanso u ocio puedan hacer los tramites para sacar la visa de turismo. Es importante mencionar que desde que el país norteamericano decidió abrir sus fronteras para que los turistas puedan acceder a la vacunación, las visitas se han disparado.

De acuerdo con Migración Colombia, los colombianos que viajaron en abril, mes en que se hizo el pronunciamiento oficial, fueron 95.410, en donde el 60,4% lo hicieron teniendo al turismo como motivo principal.

Incluso, los destinos más vendidos en los últimos meses hacia el país norteamericano son Miami, Nueva York y Orlando, registrando un crecimiento de 863%.

De acuerdo con la oficina diolimática de EE. UU., abrieron un número limitado de nuevas citas según lo permitan las condiciones locales y los estándares de bioseguridad. Sin embargo, la embajada ha tenido que acelerar los tramites debido a que hay tanta demanda de turistas que a algunos colombianos la cita para la visa se las han agendado hasta el 2023.

Debido a que han hecho estos nuevos cambios abriendo citas, la embajada recomienda a las personas que han venido agendando sus citas y haciendo los tramites correspondientes que visiten la página web para rectificar fechas y procesos.

De acuerdo con el diario nacional de El Tiempo, la embajada señaló que las tarifas de visa de no inmigrante han sido extendidas, por lo que el Departamento de Estado extenderá la validez de los pagos de visa de no inmigrante hasta el 30 de septiembre del 2022, para permitir a todos los solicitantes que no pudieron programar una cita para la visa como resultado de la suspensión de las operaciones consulares habituales, tengan la oportunidad de programar y/o asistir a la cita con el pago que ya han realizado.

Requisitos

Lo primero que debe tener en cuenta es que la visa solo se puede sacar en la respectiva embajada estadounidense que se encuentra en la ciudad de Bogotá, ubicada en la Carrera 45 No. 24B-27.

Sabiendo eso, deberá cumplir ciertos requisitos básicos: -Ser ciudadano colombiano. -Tener el pasaporte vigente durante un mínimo de 6 meses después de la fecha estimada de viaje. -Documentos de prueba del propósito del viaje: ya sea una visita de negocios o por ocio. -Recuerde que la estancia debe ser igual o inferior a 90 días naturales. -Evidenciar que tiene medios económicos suficientes para cubrir los gastos durante tu estancia. -Demostrar que se cuenta con compromisos laborales o sociales en Colombia. -Probar que reside en Colombia.

Pasos para el proceso

Cumplidos los requisitos debe continuar con el proceso de solicitud que consta de los siguientes pasos:

1. Diligenciar el formulario formato DS-160, que encontrará en la página de la embajada, y mediante el cual debe elegir el tipo de visa que va a solicitar.

2. Luego debe crear un usuario en la página del servicio de información de visas de Estados Unidos. Estando allí podrá programar la cita para la entrevista consular. Recuerde que en este paso también deberá subir una fotografía suya y pagar las tasas gubernamentales requeridas.

3. Presentarse a la cita en la embajada, donde tendrá la respectiva entrevista en la que deberá presentar los siguientes documentos: recibo del pago solicitado antes de sacar la cita en la embajada, una fotografía sobre fondo blanco tomada hace menos de 6 meses de 5cm de ancho y 5 cm de altura y pasaporte vigente.





