La camiseta de ‘Betty, la fea’ que Lorna Cepeda usó en Masterchef y que conmocionó las redes sociales

Durante este domingo han circulado en redes sociales algunas imágenes de Lorna Cepeda durante el más reciente episodio de Masterchef Celebrity, el reality del canal RCN que agrupa a varias personalidades de la farándula colombiana en torno a una competencia donde priman los dotes culinarios.

Pero más allá de las habilidades de Cepeda en la cocina, lo que llamó la atención el pasado sábado fue la camiseta que usó para la usual entrevista que cada participante da sobre los pormenores del programa.

“San Marino University”, es la frase más notable de la camiseta que también dice: “Yo hice 6 semestres de finanzas”, una clara alusión a su papel de Patricia Fernandez ‘La peliteñida’ en la icónica producción del canal RCN, Yo soy Betty, la fea.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. En Twitter, los comentarios de los usuarios, que aprovecharon para sacar algunos memes, han rondado durante este domingo con risas y preguntas a Lorna sobre donde conseguir la carismática prenda de vestir.

“La Universidad de San Marino está en la República de San Marino y fue inaugurada el 31 de Octubre/1985. En el 2019”, fue parte la historia de la camiseta que una de las usuarias comentó en Twitter.

Incluso, fue tanta la conmoción que varias cuentas de empresas que se dedican a la elaboración y estampación de camisetas no dudaron en twittear anuncios en los que dicen tener la popular prenda.

Así fue el casting de Lorna Cepeda para el papel de la ‘Peliteñida’

La actriz cartagenera ha interpretado papeles que alegran a los colombianos por su humor y picardía. La mujer costeña, quien ahora lleva su arte a diferentes países, interpretó a ‘La Celosa’ en la producción ‘Chepe Fortuna’, llevándose las risas de los televidentes. Sin embargo, el papel que comenzó todo fue el de Patricia Fernández, mejor conocida como ‘La Peliteñida’, en la mencionada producción colombiana.

La novela, que se ha repetido varias veces por su innegable éxito en televisión colombiana e internacional, marcó la historia de Lorna. Sobre el crucial casting, en el programa ‘La Movida’ de RCN, Cepeda reveló detalles de la audición que cambió su vida. Según la actriz, ella pensó que no había sido escogida por los reclutadores.

“Ese casting de la ‘Peliteñida’ fue tenaz, porque estuve en ‘RCN’ desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche. Esperé, esperé y nada que me pasaban, hasta que me hicieron pasar de última”, dijo la actriz.

Además, dijo que no le hicieron mayores comentarios cuando presentó su versión de Patricia Fernández. “Cuando lo hice, así fue como rapidito. Yo me sentí terrible. Fue rápido, así de una vez, no me hicieron correcciones ni nada, entonces me sentí muy mal”, aseguró para el programa de televisión.

Sin embargo, al día siguiente fue contactada para hacer parte de la producción. “Yo dije ‘no lo puedo creer, no me llamaron, no soy yo, nada que ver’. Y al día siguiente me llamaron”, dijo.

Cepeda reveló que la inspiración para el ‘coletazo’ de cabello insignia del personaje fue una amiga que también se llamaba Patricia. “Yo tenía una amiga que se llamaba Patricia y, cada vez que le caía gordo alguien, le tiraba el pelo. Ella, obviamente, era más sutil y yo dije ‘lo voy a exagerar más, lo voy a hacer y voy a bolear pelo y a tirárselo a la gente”, explicó entre risas.

